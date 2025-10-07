Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera.

Enersa inició la instalación de medidores inteligentes en Aldea Brasilera que permitirán controlar y optimizar el consumo eléctrico en tiempo real.

La Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) inició este lunes la instalación de los primeros medidores inteligentes en la localidad de Aldea Brasilera, marcando un punto de inflexión en el proceso de modernización tecnológica del sistema eléctrico provincial.

El plan, enmarcado dentro del esquema estratégico de la compañía, busca avanzar hacia una red más eficiente, segura y transparente, que beneficie tanto a la gestión operativa como a los usuarios del servicio.

“Es histórico para Enersa. Hoy es el primer día del operativo de medidores inteligentes en Aldea Brasilera, un punto de partida para el recambio en toda la red eléctrica de la provincia. Este avance nos va a permitir controlar el consumo de energía tanto desde la empresa como desde el usuario, promoviendo un uso más eficiente y responsable. Para nosotros es importantísimo ver este inicio de la transformación digital en toda la provincia”, expresó el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher.

Tecnología al servicio del consumo eficiente

Los nuevos dispositivos permitirán a los usuarios conocer en tiempo real su consumo energético, consultar su historial a través de una aplicación y recibir información directa desde la empresa. Esta herramienta refuerza la transparencia y potencia la relación entre Enersa y sus clientes, ofreciendo un servicio más moderno y participativo.

A su vez, los medidores posibilitarán realizar lecturas remotas, detectar irregularidades y responder con mayor rapidez ante eventuales interrupciones. Con ello, la empresa busca optimizar los tiempos de atención y mejorar la calidad del servicio en toda la provincia.

Una experiencia inédita para los usuarios

“Estamos realizando la prueba piloto de los primeros medidores inteligentes en usuarios de pequeñas demandas. Más allá de que se trata de un acontecimiento único para la compañía, la instalación de este tipo de medidores implica ofrecer una experiencia totalmente nueva al usuario. Desde el punto de vista técnico, esto nos permite realizar lecturas remotas y habilitar nuevas posibilidades. En definitiva, brindamos un servicio distinto a quienes forman parte de esta primera etapa del programa de medidores inteligentes”, destacó el gerente general, Jorge Tarchini.

La prueba inicial en Aldea Brasilera servirá como modelo para extender la implementación al resto de la provincia. El objetivo es que, progresivamente, los hogares y comercios entrerrianos cuenten con medidores que aporten información precisa y en tiempo real sobre el consumo eléctrico.

Enersa: innovación y eficiencia para el futuro

Con esta iniciativa, Enersa reafirma su compromiso con la innovación, la eficiencia energética y la mejora continua del servicio. La empresa pública busca consolidarse como un referente nacional en la incorporación de tecnología aplicada al desarrollo y bienestar de la comunidad entrerriana.

La instalación de los medidores inteligentes representa, además, un paso fundamental hacia una gestión más sustentable de la energía, alineada con los desafíos actuales en materia de eficiencia y responsabilidad ambiental.

“Esta modernización forma parte de una visión a largo plazo que apunta a transformar la red eléctrica en una herramienta dinámica, segura y confiable, capaz de adaptarse a las necesidades de cada usuario”, remarcaron desde la compañía.

El proceso continuará en distintas localidades, priorizando aquellas zonas donde la infraestructura técnica permita la conexión inmediata de los nuevos equipos. De este modo, Enersa avanza en la construcción de un sistema energético provincial más inteligente, participativo y preparado para el futuro.