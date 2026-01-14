Patronato sumó dos nuevas incorporaciones

Fernando Evangelista y Brandon Cortes se suman al plantel Patronato. Los dirigidos por Rubén Forestello totalizan 11 nuevos integrantes a su estructura.

Patronato sumó dos nuevos intérpretes al plantel que se está preparando para la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. El Rojinegro llegó a un acuerdo para sumar al experimentado defensor Fernando Evangelista y al mediocampista ofensivo Brandón Cortes. De esta manera, el elenco dirigido por Rubén Forestello totaliza 11 incorporaciones.

Evangelista proviene de Flandria, equipo con el que militó el Torneo Clausura 2025 de la Primera B Metropolitana. En el Canario disputó 20. El futbolista formado en las divisiones inferiores de Boca Juniors puede desempeñarse como marcador central y lateral debutó en Primera División en 2012.

A lo largo de su carrera el oriundo de Santa Rosa, La Pampa, vistió las camisetas de Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán, donde fue campeón de la Primera B Nacional en 2015, Newell’s Old Boys, Estudiantes de La Plata, Aldosivi, Estudiantes de Buenos Aires, Quilmes, Cienciano de Perú, Atlanta y Flandria.

Cortés, por su parte, es un mediocampista creativo que también ofició de extremo y centroatacante. Al igual que Evangelista surgió del semillero del Xeneize. Debutó en la primera de Boca Juniors en la temporada 2018/19 de la Superliga Argentina bajo la dirección técnica del ex-entrenador de Patronato Gustavo Alfaro.

Su carrera incluye pasos por Universidad de Chile, Central Córdoba de Santiago del Estero y Nueva Chicago. Además integró el seleccionado argentino Sub 20 y el combinado chileno Sub 23. En la última temporada el volante ofensivo disputó 21 encuentros con la camiseta del Torito del barrio porteño de Mataderos y anotó una conquista.

Los futbolistas que se sumaron a Patronato

De esta manera, el elenco de barrio Villa Sarmiento superó la decena de caras nuevas. Los futbolistas que se sumaron al modelo 2026 de Patronato son los defensores Juan Salas (All Boys), Nahuel Genez (Temperley), Francisco Heredia (Gimnasia y Tiro de Salta) y Fernando Evangelista (Flandria); los mediocampista Agustín Araujo y Federico Bravo (Chacarita) y Brandon Cortés (Nueva Chicago); y los delanteros Hernán Rivero (Chacarita), Tomás Attis (Sportivo Belgrano de San Francisco) y Renzo Reynaga (Gimnasia y Tiro).

El Rojinegro debutará en la temporada 2026 de la Primera Nacional el 7 de febrero ante San Martín de Tucumán, en La Ciudadela.