Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato sumó dos nuevas incorporaciones

Fernando Evangelista y Brandon Cortes se suman al plantel Patronato. Los dirigidos por Rubén Forestello totalizan 11 nuevos integrantes a su estructura.

14 de enero 2026 · 15:25hs
Fernando Evangelista jugó la temporada 2025 para Flandria. 

Fernando Evangelista jugó la temporada 2025 para Flandria. 

Patronato sumó dos nuevos intérpretes al plantel que se está preparando para la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. El Rojinegro llegó a un acuerdo para sumar al experimentado defensor Fernando Evangelista y al mediocampista ofensivo Brandón Cortes. De esta manera, el elenco dirigido por Rubén Forestello totaliza 11 incorporaciones.

Evangelista proviene de Flandria, equipo con el que militó el Torneo Clausura 2025 de la Primera B Metropolitana. En el Canario disputó 20. El futbolista formado en las divisiones inferiores de Boca Juniors puede desempeñarse como marcador central y lateral debutó en Primera División en 2012.

Mauro Quiroga tras la presentación en su nuevo club.

El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

patronato lanzo los abonos para la temporada 2026 de la primera nacional

Patronato lanzó los abonos para la temporada 2026 de la Primera Nacional

A lo largo de su carrera el oriundo de Santa Rosa, La Pampa, vistió las camisetas de Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán, donde fue campeón de la Primera B Nacional en 2015, Newell’s Old Boys, Estudiantes de La Plata, Aldosivi, Estudiantes de Buenos Aires, Quilmes, Cienciano de Perú, Atlanta y Flandria.

Cortés, por su parte, es un mediocampista creativo que también ofició de extremo y centroatacante. Al igual que Evangelista surgió del semillero del Xeneize. Debutó en la primera de Boca Juniors en la temporada 2018/19 de la Superliga Argentina bajo la dirección técnica del ex-entrenador de Patronato Gustavo Alfaro.

Su carrera incluye pasos por Universidad de Chile, Central Córdoba de Santiago del Estero y Nueva Chicago. Además integró el seleccionado argentino Sub 20 y el combinado chileno Sub 23. En la última temporada el volante ofensivo disputó 21 encuentros con la camiseta del Torito del barrio porteño de Mataderos y anotó una conquista.

Los futbolistas que se sumaron a Patronato

De esta manera, el elenco de barrio Villa Sarmiento superó la decena de caras nuevas. Los futbolistas que se sumaron al modelo 2026 de Patronato son los defensores Juan Salas (All Boys), Nahuel Genez (Temperley), Francisco Heredia (Gimnasia y Tiro de Salta) y Fernando Evangelista (Flandria); los mediocampista Agustín Araujo y Federico Bravo (Chacarita) y Brandon Cortés (Nueva Chicago); y los delanteros Hernán Rivero (Chacarita), Tomás Attis (Sportivo Belgrano de San Francisco) y Renzo Reynaga (Gimnasia y Tiro).

El Rojinegro debutará en la temporada 2026 de la Primera Nacional el 7 de febrero ante San Martín de Tucumán, en La Ciudadela.

Patronato Rubén Forestello Fernando Evangelista Brandon Cortés
Noticias relacionadas
Federico Bravo en acción, en plena pretemporada de Patronato

Patronato tiene día y hora para los tres primeros juegos oficiales de la temporada 2026

Juan Salas es nuevo jugador de Patronato.

Patronato suma refuerzos: Juan Salas es nuevo jugador

El ex Patronato que sueña con jugar en River Plate.

El ex Patronato que sueña con jugar en River Plate

Reynaga es la octava incorporación de Patronato.

Renzo Reynaga es nuevo jugador de Patronato

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

Tailandia: una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos

Tailandia: una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos

Ultimo Momento
Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

Tailandia: una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos

Tailandia: una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos

Ricardo Centurión fue presentado en Racing de Córdoba

Ricardo Centurión fue presentado en Racing de Córdoba

El 2025 se posiciona como el tercer año más caluroso de la historia

El 2025 se posiciona como el tercer año más caluroso de la historia

Policiales
Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Ovación
Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Gimnasia de Concepción del Uruguay presentó su entrenador para el Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay presentó su entrenador para el Torneo Federal A

Ricardo Centurión fue presentado en Racing de Córdoba

Ricardo Centurión fue presentado en Racing de Córdoba

Agustín Asmu paletea desde Portugal

Agustín Asmu paletea desde Portugal

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

La provincia
Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Verano, alcohol y conflictos: ¿El calor los pone violentos?

Verano, alcohol y conflictos: ¿El calor los pone violentos?

El precio de la papa en la mira y el auge de nuevas verdulerías por la crisis

El precio de la papa en la mira y el auge de nuevas verdulerías por la crisis

Paraná: sigue la vacunación contra el sarampión en barrios

Paraná: sigue la vacunación contra el sarampión en barrios

Colón sostiene la ocupación de enero con playas en óptimas condiciones

Colón sostiene la ocupación de enero con playas en óptimas condiciones

Dejanos tu comentario