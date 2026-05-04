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La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines tendrá dos equipos en el Torneo Argentino Junior Femenino

Rowing e Independiente de Gualeguaychú representarán a la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines en el certamen en Buenos Aires, entre lunes y sábado.

4 de mayo 2026 · 08:52hs
Independiente de Gualeguaychú viene realizando un gran trabajo en las categorías formativas.

Prensa Independiente de Gualeguaychú

Independiente de Gualeguaychú viene realizando un gran trabajo en las categorías formativas.

Dos equipos representarán a la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) en el Torneo Argentino Junior Femenino, que se desarrollará desde el lunes 4 hasta el sábado 9 de mayo, en la pista de Vélez Sarsfield, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rowing e Independiente de Gualeguaychú competirán en una nueva edición del torneo nacional.

Las Remeras debutarán este lunes, a las 13.40, ante la Unión Vecinal de Trinidad. El martes, desde las 12.40, se enfrentarán con Impsa de Mendoza; y cerrará su participación en la primera fase el miércoles, desde las 19, contra Huracán.

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Por su parte, las Rojas tendrán su estreno el lunes, a las 17.40, contra Comunicaciones. Luego se medirán el martes, ante Maipú Giol de Mendoza, y completará la ronda de grupos el miércoles, desde las 13.40, contra el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan.

Los partidos serán transmitidos por la Federación Porteña.

Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines Argentino Rowing Independiente de Gualeguaychú
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