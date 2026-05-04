La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines tendrá dos equipos en el Torneo Argentino Junior Femenino

Rowing e Independiente de Gualeguaychú representarán a la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines en el certamen en Buenos Aires, entre lunes y sábado.

Dos equipos representarán a la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) en el Torneo Argentino Junior Femenino, que se desarrollará desde el lunes 4 hasta el sábado 9 de mayo, en la pista de Vélez Sarsfield, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rowing e Independiente de Gualeguaychú competirán en una nueva edición del torneo nacional.

Las Remeras debutarán este lunes, a las 13.40, ante la Unión Vecinal de Trinidad. El martes, desde las 12.40, se enfrentarán con Impsa de Mendoza; y cerrará su participación en la primera fase el miércoles, desde las 19, contra Huracán.

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Por su parte, las Rojas tendrán su estreno el lunes, a las 17.40, contra Comunicaciones. Luego se medirán el martes, ante Maipú Giol de Mendoza, y completará la ronda de grupos el miércoles, desde las 13.40, contra el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan.

Los partidos serán transmitidos por la Federación Porteña.