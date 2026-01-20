Para agendar: día y horario del estreno de Patronato en la Primera Nacional

Patronato visitará a San Martín de Tucumán en el capítulo inicial de la temporada 2026. El juego, correspondiente a la Zona B, tiene día y horario confirmado.

Patronato tiene confirmado día y horario del encuentro que marcará su presentación en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. El Rojinegro hará su estreno oficial en el norte del país, región donde visitará a San Martín de Tucumán en una de las historias correspondiente a la Zona B. Este juego fue programado para el domingo 15 a las 19.

En primer instancia este cotejo había sido fixturado para el sábado 7 de febrero a partir de las 20. La postergación del inicio del torneo modificó el itinerario. La intención de los directivos del Ciruja era disputar el partido el sábado 14. Sin embargo, para esa jornada está fixturado el encuentro entre atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.