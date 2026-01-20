Patronato tiene confirmado día y horario del encuentro que marcará su presentación en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. El Rojinegro hará su estreno oficial en el norte del país, región donde visitará a San Martín de Tucumán en una de las historias correspondiente a la Zona B. Este juego fue programado para el domingo 15 a las 19.
Para agendar: día y horario del estreno de Patronato en la Primera Nacional
En primer instancia este cotejo había sido fixturado para el sábado 7 de febrero a partir de las 20. La postergación del inicio del torneo modificó el itinerario. La intención de los directivos del Ciruja era disputar el partido el sábado 14. Sin embargo, para esa jornada está fixturado el encuentro entre atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
Como se jugará el capítulo inicial de la Primera Nacional
Zona A
Viernes 13 de febrero
17: San Miguel - Central Norte (Salta)
21.30: Godoy Cruz (Mendoza) - Ciudad Bolivar
Sábado 14 de febrero
17: San Telmo - Ferro
17: Acassuso - Chaco For Ever
17: All Boys – Mitre (Santiago del Estero)
17: Dep Morón - Defensores de Belgrano
20: Colón - Deportivo Madryn
Domingo 15 de febrero
17.30: Los Andes - Almirante Brown
19: Racing (Córdoba) – Estudiantes (Buenos Aires)
Zona B
Viernes 13 de febrero
21: Atlético Rafaela - Almagro
22: Gimnasia y Tiro (Salta) - Colegiales
Sábado 14 de febrero
18: Agropecuario - Deportivo Maipú
19: Tristán Suárez - Temperley
Domingo 15 de febrero
17: Chacarita - San Martín (San Juan)
17: Atlanta - Quilmes
17: Güemes (Santiago del Estero) - Nueva Chicago
19: San Martín (Tucumán) - Patronato
Lunes 16 de febrero
17: Gimnasia (Jujuy) - Midland