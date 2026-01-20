Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Para agendar: día y horario del estreno de Patronato en la Primera Nacional

Patronato visitará a San Martín de Tucumán en el capítulo inicial de la temporada 2026. El juego, correspondiente a la Zona B, tiene día y horario confirmado.

20 de enero 2026 · 13:13hs
En la temporada 2025 Patronato le ganó a San Martín en Tucumán.

En la temporada 2025 Patronato le ganó a San Martín en Tucumán.

Patronato tiene confirmado día y horario del encuentro que marcará su presentación en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. El Rojinegro hará su estreno oficial en el norte del país, región donde visitará a San Martín de Tucumán en una de las historias correspondiente a la Zona B. Este juego fue programado para el domingo 15 a las 19.

En primer instancia este cotejo había sido fixturado para el sábado 7 de febrero a partir de las 20. La postergación del inicio del torneo modificó el itinerario. La intención de los directivos del Ciruja era disputar el partido el sábado 14. Sin embargo, para esa jornada está fixturado el encuentro entre atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

patronato sale a la cancha para iniciar la serie de amistosos

Patronato sale a la cancha para iniciar la serie de amistosos

Luis Vázquez llegó a su segundo tanto en la competencia.

El ex-delantero de Patronato Luis Vázquez tiene nuevo destino en Europa

Como se jugará el capítulo inicial de la Primera Nacional

Zona A

Viernes 13 de febrero

17: San Miguel - Central Norte (Salta)

21.30: Godoy Cruz (Mendoza) - Ciudad Bolivar

Sábado 14 de febrero

17: San Telmo - Ferro

17: Acassuso - Chaco For Ever

17: All Boys – Mitre (Santiago del Estero)

17: Dep Morón - Defensores de Belgrano

20: Colón - Deportivo Madryn

Domingo 15 de febrero

17.30: Los Andes - Almirante Brown

19: Racing (Córdoba) – Estudiantes (Buenos Aires)

Zona B

Viernes 13 de febrero

21: Atlético Rafaela - Almagro

22: Gimnasia y Tiro (Salta) - Colegiales

Sábado 14 de febrero

18: Agropecuario - Deportivo Maipú

19: Tristán Suárez - Temperley

Domingo 15 de febrero

17: Chacarita - San Martín (San Juan)

17: Atlanta - Quilmes

17: Güemes (Santiago del Estero) - Nueva Chicago

19: San Martín (Tucumán) - Patronato

Lunes 16 de febrero

17: Gimnasia (Jujuy) - Midland

