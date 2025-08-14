Federico Castro fue suspendido por una fecha

Uno Entre Rios | Ovación | Federico Castro

El delantero de Patronato, Federico Castro, cumplirá el fin de semana la sanción. Estará a disposición para el encuentro ante Colegiales.

14 de agosto 2025 · 12:55hs
El Tribunal de Disciplina de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) suspendió por una fecha al delantero de Patronato Federico Castro tras su expulsión en la derrota del Rojinegro ante All Boys por 1 a 0. El bonaerense cumplirá la pena el domingo en el encuentro ante Arsenal de Sarandí.

El árbitro Lucas Cavallero le mostró la tarjeta roja al punta del elenco de barrio Villa Sarmiento cuando el cronómetro marcó 42 minutos de la etapa inicial. En esa misma acción también recibió la misma pena el defensor del Albo, Maximiliano Coronel.

Castro fue el cuarto futbolista de Patronato expulsado en la temporada 2025 de la Primera Nacional. Anteriormente habían sido suspendidos Juan Pablo Barinaga, Matías Pardo y Alan Bonansea.

Sus compañeros recibieron el acrílico colorado directamente. Esto lo llevó a recibir una sanción superior a dos jornadas. En esta ocasión Tribunal de Disciplina redujo la pena y suspendió por un capítulo al ex-goleador de Independiente Rivadavia de Mendoza.

A disposición para el próximo juego que Patronato disputará fuera del Grella

Federico Castro observará el encuentro ante Arsenal desde el sector de plateas del estadio Grella. Tras cumplir la sanción estará a disposición para el próximo desafío que el Rojinegro disputará en condición de visitante. Esta historia se llevará adelante el domingo 24 a partir de las 13 ante Colegiales, en la localidad bonaerense de Munro.

Luego de este juego el Santo retornará a barrio Villa Sarmiento, donde recibirá a Atlanta. El juego ante el Bohemio, correspondiente a la 28° fecha, fue fixturado para el domingo 31 a las 16.

