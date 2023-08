Patronato quiere volver a sonreír en el Grella

El juez ya dirigió al Rojinegro en la última fecha de la primera rueda ante Agropecuario, en lo que fue derrota por 2 a 1, sancionando un penal en contra que contuvo Julio Salvá.

Es una campaña muy inestable para las expectativas que tiene Patronato (9 triunfos, 7 empates y 11 derrotas), desde el plantel, pasando por el cuerpo técnico y ni que hablar de los hinchas, que esperaban tener un equipo en los primeros puestos y eso no sucede.

El técnico no confirmó los titulares, pero tiene previsto realizar modificaciones respecto al equipo que viene de caer en manos de Almirante Brown en La Matanza.

El lateral derecho, Lautaro Geminiani, regresa a la titularidad en sustitución de Matías Ruiz Díaz, quien salió lesionado en el juego de la jornada pasada ante el Aurinegro, por lo que uno de los referentes e históricos del plantel, arrancará en el once de Rodolfo De Paoli para el partido ante el Dragón, hoy en el Presbítero Bartolomé Grella.

La otra variante se dará con el ingreso de Facundo Cobos, quien reemplazará al suspendido Nicolás Domingo (llegó a la 10ª tarjeta amarilla).

Igual, más allá de los nombres, el objetivo es recuperar la memoria. Ser sólidos en el fondo, pelear el sector central y no perdonar arriba. Con esta fórmula, el Santo había logrado sus mejores actuaciones, que lo posicionaron e hicieron ilusionar al hincha. Pero luego no encontró el rumbo y hoy sabe que no puede fallar ante su gente.

La venta presencial de entradas será hoy, a partir de las 10 en las boleterías del club (hasta la hora de inicio del encuentro).

También, ya se pueden adquirir a través de Boleteria Vip (habilitada las 24 horas).

Los menores hasta 11 años, ingresarán gratis en los sectores populares San Nicolás y Grella.

Y aquellos socios que conformen la lista de prioridad (discapacidad) ingresarán con normalidad.

Por su parte, Defensores de Belgrano, se ubica en la sexta posición (dentro del Reducido) con 41 unidades, producto de 11 victorias, ocho empates y nueve caídas.

Viene de lograr un triunfo clave por 1 a 0 frente a Gimnasia de Mendoza y llega más tranquilo al Grella, quien promete ser un rival fortalecido y confiado.

Formaciones

Patronato: Julio Salvá; Lautaro Geminiani, Sergio Ojeda, Cristián González, Facundo Cobos; Damián Arce, Fabio Vázquez, Jorge Valdez Chamorro; Valentín Pereyra, Enzo Díaz, Nazareno Solís. DT: Rodolfo de Paoli.

Defensores de Belgrano: Lautaro Petruchi; Ezequiel Bonacorso, Nicolas Del Grecco, Rodrigo Moreira, Fabián Sánchez; Ignacio Gutiérrez, Fernando Chávez, Claudio Salto, Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre, Gabriel Benegas. DT: Carlos Mayor.