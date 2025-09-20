Patronato quiere conquistar la batalla de Los Polvornines

Patronato visitará a San Miguel desde las 15.30. La victoria le permitirá al Rojinegro superar al anfitrión en las posiciones.

Patronato superó 2 a 1 a San Miguel en el encuentro disputado en el Grella en el marco de la primera rueda.

Patronato disputará este sábado un encuentro de los que se califican de seis puntos. El Rojinegro protagonizará un duelo ante un rival directo en el objetivo por finalizar la fase regular en la mejor posición posible. Enfrentará desde las 15.30 a San Miguel en uno de los juegos destacados de la 32° fecha de la Primera Nacional, Zona A.

Esta historia se llevará adelante a partir de las 15.30 en el estadio Islas Malvinas, ubicado en la localidad bonaerense de Los Polvorines, bajo el arbitraje de Juan Pablo Loustau. Televisará la señal de streaming de TyC Sports. Transmitirá La Red Paraná.

El triunfo tendrá un valor agregado esta tarde. Si los tres puntos se trasladan hacia la capital entrerriana el conjunto de barrio Villa Sarmiento superará en las posiciones al Trueno Verde. Además quedará a un paso de inscribir su nombre en la siguiente instancia. Por su parte, el dueño de casa sacará boletos directamente al reducido que otorgará el segundo asenso a la Liga Profesional de Fútbol si celebra un nuevo triunfo ante su gente.

Patronato y San Miguel llegan envalentonados al duelo

De esa manera llegan los protagonista de esta historia al duelo que animarán en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Patronato reforzó la confianza en su última presentación luego de derrotar 1 a 0 a Quilmes en el estadio Grella. La diferencia fue ajustada en el marcador. Esto llevó al Pueblo Rojinegro a sufrir hasta el cierre del juego. Sin embargo el Santo fue claramente superior que el Cervecero, pero falló en la resolución de las transiciones que elaboró.

patronato quilmes Patronato derrotó a Quilmes por el tanto de Barinaga. Prensa Patronato.

San Miguel, por su parte, capitalizó el pobre presente de Ferro al derrotarlo 1 a 0 en calidad de visitante. Esa victoria le permitió trepar al tercer escalón de las posiciones. Esta será la premisa de los dirigidos por Gustavo Coleoni, que observaron como se alejaron en los primeros puestos Deportivo Madryn, el cómodo líder de la Zona A, y Atlanta.

Las buenas producciones realizada en el capítulo anterior impulsará a los entrenadores a no mover piezas en el armado del 11 inicial. En consecuencia, Gabriel Gómez le dará continuidad a la formación que derrotó a Quilmes en el Grella. De esta manera sostendrá a Gonzalo Asís en su rol de marcador de punta izquierdo, dejando como alternativa de recambio a Ian Escobar. El elenco bonaerense también repetirá actores.

Estadísticas positivas y negativas

Las estadísticas indican que la producción de Patronato sufre una merma cuando disputa sus juegos en condición de visitante. Fuera del estadio Grella el Rojinegro registra una abstinencia de cinco presentaciones sin festejos, con un saldo negativo de cuatro derrotas y un empate (un total de 1 punto sobre 15). Además convirtió un gol en ese recorrido y registra 402 minutos sin hacerse presente en la red en territorio adversario.

Por su parte, San Miguel es uno de los dos equipos que se mantiene invicto como local. En su cancha el Trueno Verde edificó los cimientos de la gran campaña que está protagonizando al conquistar 9 victorias y acumular media docena de empates.

Fortalecer la localía no es una virtud que el Trueno Verde logró efectivizar en este campeonato. Los números que registró en la temporada 2024 indican que ganó 11 juegos en Los Polvorines, empató 6 y perdió dos juegos. Quien provocó la primer caída del Trueno Verde en su casa fue Patronato, que lo superó por 4 a 2.

El Pueblo Rojinegro se entusiasma al rememorar ese antecedente. Irradia felicidad al citar el triunfo del Santo sobre San Miguel en barrio Villa Sarmiento por 2 a 1 en el marco de la primera rueda de la presente temporada. Estos dulces antecedentes no garantizan el mejor desenlace. Cada historia es diferente. La que se escribirá esta tarde en territorio bonaerense tendrá mayor relevancia. Será un juego que puede marcar el destino de los animadores de este juego. Será la batalla de Los Polvorines.

Otros adelantos de la 32° fecha de la Primera Nacional, Zona A

El programa de la 32° fecha comenzará este sábado en el estadio León Kolbovski, donde Atlanta recibirá a Tristán Suárez. Este juego, que será televisado por TyC Sports, contará con arbitraje de Juan Pafundi.

Ambos equipos buscará recuperar los puntos que resignaron en el capítulo anterior. El Bohemio, que se ubica como único escolta de Deportivo Madryn, recibió un duro golpe al ser goleado a manos de San Martín de Tucumán por 4 a 0. El Lechero, por su parte, empató 2 a 2 como local ante Colegiales.

Por otro lado, Almagro, próximo rival de Patronato, recibirá desde las 15.30 a Ferro en un juego que será dirigido por Hernán Mastrángelo. Tanto el Tricolor como el Verdolaga necesitan sumar para alejarse de la zona de descenso.

A la misma hora Colegiales recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta. El juez será Jorge Broggi. Además, Arsenal buscará despegar de la zona roja cuando enfrente a Deportivo Maipú. Dirigirá Pablo Giménez.

Probables formaciones en Los Polvorines

San Miguel: Daniel Sappa; Jorge Juárez, Ariel Kippes, Ezequiel Parnisari, Facundo Cardozo y Sebastián Corda; Thiago Cravero y Federico Sena; Claudio Salto, Bruno Nasta y Emanuel Dening. DT: Gustavo Coleoni

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti y Gonzalo Asís; Valentín Pereyra, Santiago Gallucci Otero, Juan Pablo Barinaga y Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.

Hora y TV: 15.30 (TyC Sports Play)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Estadio: Islas Malvinas