Patronato puso en marcha su ilusión

Patronato inició los trabajos de pretemporada en el estadio Grella. El plantel dirigido por Rubén Forestello cuenta con siete caras nuevas.

El calor asfixiante se tomó un descanso este sábado en la capital entrerriana, pero el sol no dejó de iluminar el cielo en la capital entrerriana. Con ese escenario el plantel de Patronato puso en marcha el proyecto que protagonizará en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional.

Minutos antes de las 8.30 los futbolistas e integrante del cuerpo técnico que encabeza el entrenador Rubén Forestello ingresaron al impecable verde césped del estadio Presbítero Bartolomé Grella. En el lugar los recibió Adrián Bruffal, presidente de la institución de barrio Villa Sarmiento, quien brindó las palabras de bienvenida.

Luego, los 33 futbolistas que formaron parte del primer entrenamiento del año realizaron sus primeros movimientos. Dentro de la nómina figuraron las cinco incorporaciones que oficializó el Rojinegro en las últimas semanas del 2025: el defensor Franco Meritello; los mediocampistas Federico Bravo y Agustín Araujo; y los delanteros Hernán Rivero y Tomás Attis.

A ellos se sumaron dos nuevas caras. Se trata de los marcadores de punta izquierdo Facundo Heredia, procedente de Gimnasia y Tiro de Salta, y Nahuel Genez, de último paso por Temperley.

Facundo Heredia selló esta mañana su vínculo con el Club hasta diciembre de 2026.#VamosPatrón pic.twitter.com/pNUjMCI0sV — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) January 3, 2026

Heredia, que fue dirigido por Forestello en el Albo salteño, surgió de la cantera de Belgrano de Córdoba. Tras sumar rodaje con el Pirata en la Primera Nacional se mudó a La Pampa para sumarse a la estructura de Ferro de General Pico, equipo con el que compitió en el Torneo Federal A. Su carrera continuó en Gimnasia y Tiro, donde fue dirigido por Forestello. En la temporada 2025 disputó 22 encuentros.

Genez, por su parte, se formó en el semillero de Boca Juniors. En las categorías formativas alternó el rol de lateral izquierdo junto a Valentín Barco. En agosto de 2021 el plantel profesional del Xeneize se tuvo que aislar luego de romper la burbuja sanitarias en Belo Horizonte, en tiempos de pandemia de covid-19, en un juego ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Este escenario impulsó al elenco de La Ribera recurrir a sus juveniles para asumir el siguiente desafío en el campeonato local. En ese contexto Genez debutó en Primera División en el histórico empate con marcador cerrado ante Banfield.

En busca de mayor protagonismo a inicios de 2024 se incorporó al plantel de Tigre, donde disputó nueve encuentros. En 2025 bajó una categoría para sumarse a la estructura de Temperley. En el Celeste, donde fue dirigido por Forestello, disputó 21 encuentros y convirtió un gol.

Luego del entrenamiento Heredia y Genez se trasladaron a la secretaría de la institución para firmar sus contratos. Ambos estarán unidos a Patronato hasta el 31 de diciembre del año en curso.

Los presentes en el estadio Grella

Los 33 futbolistas que ayer realizaron sus primeros movimientos con la indumentaria del Rojinegro fueron: Matías Caballero, Iván Cháves, Román Peralta, Franco Rivasseau y Alan Sosa (arqueros); Facundo Díaz, Gabriel Díaz, Francisco Lencinas, Nicolás Mendoza, Franco Meritello,Fernando Moreyra, Gaetano Motta, Facundo Heredia y Nahuel Genez (defensores), Augusto Picco, Maximiliano Rueda,Agustín Araujo, Benjamín Bravo, Federico Bravo, Juan Barinaga, Marcos Enrique, Alejo Miró, Luciano Pacco, Valentín Pereyra, Bartolomé Velásquez y Valentín Villarreal (mediocampistas); Tomás Attis, Joaquín Barolín, Diego Cardoso, Ignacio Giacinti, Leandro Ilari, Hernán Rivero y Luciano Strey (delanteros).

El único ausente fue Santiago Piccioni. El defensor, que retornó a la entidad de barrio Villa Sarmiento tras su reciente paso por Sarmiento de Resistencia, se incorporará hoy a los trabajos de pretemporada.

Rubén Forestello Rubén Forestello, DT de Patronato Prensa Patronato

El plantel del Rojinegro continuará con su puesta a punto hoy a partir de las 8.30 en el predio La Capillita. El campo deportivo ubicado en la zona este de la capital entrerriana será sede de los entrenamientos que realizará el elenco entrerriano durante toda la semana.

El próximo fin de semana los jugadores quedarán licenciados. Retornará a los trabajos el lunes 12, día que marcará el inicio de la etapa más intensa con jornadas de doble turno y concentración en un hotel de la ciudad.

Patronato tiene amistosos en carpeta

Patronato disputaría tres encuentros amistosos de pretemporada de cara a su participación en el campeonato de la Primera Nacional. Los ensayos serán ante equipos que compiten en el mismo nivel y que serán adversarios durante la fase regular del certamen.

El primer juego será el miércoles 21 ante Atlético Rafaela, equipo que recuperó su plaza en la divisional tras haber militado una temporada en el Torneo Federal A. Este juego se disputaría en la capital entrerriana. Patronato y la Crema se enfrentarían nuevamente el sábado 24, pero en suelo santafesino. El último amistoso sería ante Colón de Santa Fe, en día, horario y escenario a confirmar.

El Rojinegro debutará oficialmente en la temporada 2026 el sábado 7 de febrero ante San Martín de Tucumán. Este juego se disputaría en el norte del país a partir de las 20.