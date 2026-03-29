Patronato no hizo pie en el Grella y cayó ante Colón en una tarde sofocante

Patronato perdió 2-0 en Paraná en un partido chato, condicionado por el calor y la falta de juego. La visita fue efectiva en el segundo tiempo y se llevó todo.

En una tarde sofocante en Paraná, Patronato no logró hacer pie en su casa y cayó 2 a 0 ante Colón por la séptima fecha de la Primera Nacional. En un Estadio Presbítero Bartolomé Grella colmado, el equipo paranaense nunca encontró su mejor versión y terminó pagando caro su falta de claridad.

Desde el inicio, el desarrollo del partido estuvo lejos de las expectativas. Patronato insinuó una postura más ambiciosa en los primeros minutos, intentando asumir el protagonismo ante su gente, pero esa intención no se tradujo en situaciones concretas. Del otro lado, Colón se mostró expectante, midiendo el ritmo del juego y esperando su momento.

Alan Bonansea : "Es importante volver a marcar, porque uno vive de esto"

El calor fue un protagonista más. Las altas temperaturas condicionaron el ritmo y obligaron a una pausa para hidratación promediando la primera mitad. El encuentro se volvió lento, impreciso y con escasas emociones. Recién a los 15 minutos, la visita generó la primera acción clara con Marcioni, aunque se encontró con una buena respuesta del arquero local.

El mediocampo fue una zona de lucha constante, con Federico Lértora bien plantado cerca de los centrales para Colón, cortando circuitos y ordenando al equipo. Patronato, en tanto, abusó del pelotazo y nunca logró generar juego asociado. Así, el 0 a 0 con el que se fueron al descanso reflejaba con justicia un primer tiempo pobre.

En el complemento, Colón mostró otra cara. Apenas iniciado el segundo tiempo, el conjunto santafesino hilvanó dos jugadas de riesgo que anticiparon lo que vendría. Más decidido, comenzó a encontrar espacios ante un Patronato desordenado.

A los 11 minutos llegó la apertura del marcador: Ignacio Lago apareció para poner el 1 a 0 y golpear en el momento justo. El tanto impactó en el ánimo del local, que nunca logró reaccionar con claridad.

Poco después, el golpe fue aún más duro. Nicolás Bonansea, cumpliendo con la “ley del ex”, amplió la ventaja para Colón. El delantero optó por no festejar el gol, en señal de respeto a su pasado en la institución entrerriana, pero su conquista significó un baldazo de agua fría para los hinchas locales.

Con el 2 a 0, el partido quedó definitivamente cuesta arriba para Patronato. Sin ideas, con pocas variantes y visiblemente afectado por el desgaste físico, el equipo intentó reaccionar más por empuje que por juego. La más clara llegó a los 32 minutos, con un potente remate de zurda de Federico Bravo que se estrelló en el travesaño.

Colón, inteligente, cedió la pelota en algunos pasajes pero nunca perdió el control del partido. Apostó a manejar los tiempos y aprovechar los espacios ante un rival adelantado y sin precisión. Patronato, por su parte, probó con un tiro libre de Valentín Pereyra, pero tampoco tuvo eficacia.

El pitazo final confirmó una derrota que deja preocupación en el conjunto paranaense. No solo por el resultado, sino por la forma: el equipo no encontró respuestas futbolísticas ni anímicas en un contexto adverso. Con apenas cinco puntos en la Zona B, Patronato deberá replantearse varios aspectos si quiere ser competitivo.

Para Colón, en cambio, la victoria representa un envión importante. Sumó su primer triunfo como visitante y se posiciona como uno de los protagonistas de la Zona A con 11 unidades.

En una tarde marcada por el calor agobiante y un estadio repleto, Patronato quedó en deuda con su gente. El desafío ahora será reencontrarse con su juego antes de que la tabla empiece a marcar diferencias más difíciles de revertir.

Minuto a Minuto

Comenzó el partido: Patronato se mide con Colón

Se puso en marcha en el Presbítero Bartolomé Grella el cotejo de la fecha 7 de la Primera Nacional entre Patronato y Colón

8 minutos: con un inicio tibio

En el arranque, Patronato parecía estar más enfocado en ser protagonista ante un Colón que estudiaba el panorama sin llegar al arco rival.

15 minutos: Colón llevó peligro con Marcioni

Colón comenzaba a salir de su pasividad y le llegó con claridad a Patronato, con una tapada clave de su arquero.

22 minutos: un partido chato

Si bien no hay un dominador, Colón no quiere meterse atrás y propone lucha en el medio, con Lértora cerca de los centrales. Probó desde lejos Antonio sin suerte. Están 0-0.

28 minutos: Patronato y Colón, a hidratarse

El árbitro paró el juego para que Patronato y Colón tomen agua ante el sofocante calor. Pobre empate por ahora 0-0.

37 minutos: Colón no logra inquietar a Patronato

El partido es malo desde todo punto y Colón no logra encontrar los caminos para quebrar a Patronato.

Final del primer tiempo: Patronato y Colón están 0-0

Concluyó el acto inicial en Paraná, con el pobre 0-0 que animan Patronato y Colón por la fecha 7.

Comenzó el segundo tiempo: Patronato busca hacer pesar su localía

Se puso en marcha el complemento en el Grella, Patronato no puede con Colón y empata 0-0.

3 minutos ST: Colón muestra otra cara en el complemento

En apenas unos minutos, Colón logró hilvanar dos acciones de peligro con Peinipil y Antonio tras un flojo primer tiempo. Están 0-0.

11 minutos ST: Colón se pone en ventaja ante Patronato

Apareció Ignacio Lago para que Colón se ponga arriba 1-0 ante Patronato en Paraná.

15 minutos ST: Bonansea y la ley del ex

El delantero marcó ante su ex-equipo. No lo gritó por respeto. Un baldazo de agua fria en una tarde de mucho calor.

25 minutos ST: los espacios para Colón

El equipo visitante tuvo las mejores situciones de gol en ese tramo de partido. Ante un Patronato perdido y pocas ideas.

32 minutos ST: la mas clara de Patronato

Un remeta de zurda de Federico Bravo que se estrelló en el travesaño. La más clara del partido una pelota que pedía ángulo.

36 minutos ST: Colón quiere enfriar el partido pese al calor

Colón gana bien 2-0, pero no tiene la pelota y por eso siempre hay preocupación ante alguna reacción de Patronato.

40 minutos ST: Patronato lo busco de tiro libre

Con un remate cerrado de Valentín Pereyra de tiro libre llegó el peligro. Patronato lo busco pero no pudo abrir el marcador y meterse en partido

48 minutos ST: partido liquidado

Con este resultado , Patronato quedó con 5 puntos en la Zona B ante la derrota. El equipo Sabelero sumó su primer triunfo de visitante. Y quedó como uno de los punteros de la Zona A con 11 unidades.

50 minutos ST: final del partido.

Patronato perdió 2 a 0 en un partido jugado bajo un intenso calor.

Así formó Patronato

Patronato: Alan Sosa; Fernando Moreyra, Franco Miritello, Santiago Piccioni y Maximiliano Rueda; Agustín Araujo, Marcos Enrique, Agustín Araujo y Facundo Heredia: Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Rubén Forestello.

Así formó Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Allende; Muñoz; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: 56' Ignacio Lago (C) y 60' Alan Bonansea (C).

Cambios: ST 11' Nahuel Genez x Araujo (P), Brandon Cortés x Reynaga (P), Tomás Attis x Heredia (P), 18' Valentín Pereyra x Enrique (P), 21-Emanuel Beltrán x Allende (C), Lucas Cano x Lago (C), 28' Agustín Toledo x Muñoz (C), 34' Hernán Rivero x Piccioni (P), 46' Sebastián Olmedo x Antonio (C).

Amonestados: Lértora y Budiño (C), Heredia, Enrique, Meritello, Reynaga y Genez (P).

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Árbitro: Daniel Zamora.