Liga Argentina: Derrota y eliminación de La Unión de Colón

En el estadio Carlos Delasoie Perdió 83 a 73 ante San Isidro de San Francisco. El conjunto cordobés es el primer finalista de la Liga Argentina.

La Unión de Colón cerró su participación en la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. Se despidió al perder como local en el estadio Carlos Delasoie ante San Isidro de San Francisco por 83 a 73 en el tercer punto de la serie correspondiente a las semifinales.

El conjunto cordobés avanzó a la final por segundo año consecutivo al barrer la llave 3-0. Ahora aguarda por el ganador del duelo que protagonizan Lanús y Gimnasia y Esgrima La Plata para disputar la final del certamen y determinar quien ascenderá a la Liga Nacional de Básquet.

Liga Argentina: La Unión perdió en San Francisco y quedó a un paso de la eliminación

En el anfitrión fue clave Matías Caire con 22 unidades. En el conjunto cordobés se destacó Jeremías Diotto con 14 puntos y 19 de valoración.

El último acto de La Unión en la temporada 2025/26

Un primer período parejo, que si bien no se vio reflejado en el tanteador, la diferencia pasó por la efectividad en las conversiones de La Union y la precisión defensiva, forzando a los errores de Sani. Este buen inicio, sobretodo con goleo en manos de Caire, le permitió cerrarlo arriba por 21 a 15.

Al inicio del segundo, los de San Francisco ingresaron mejor, convirtieron, y se acercaron para empatarlo y luego liderar el tablero, yéndose al descanso arriba por 40 a 36. La Unión que se había quedado atrás y con poca efectividad en los lanzamientos, logró volver a marcar la cancha para convertir y quedar a tiro.

A la vuelta del descanso, el equipo de Porta mostró su mejor cara, aprovechó el mal momento del anfitrión y se alejó en el tanteador sin dejar dudas, cerrándolo arriba por 61-48. La Unión volvió al banco con el objetivo único de repuntar y volver a tomar el mando del juego para los últimos diez minutos.

El final fue parejo, los dirigidos por Martín Guastavino convirtieron y la visita se apoyó en la diferencia impuesta para continuar con el dominio y festejar el pase a la final, imponiéndose por 83 a 73. De esta manera, San Isidro barrió la serie y se convirtió en el primer finalista de la competencia a la espera por el ganador del cruce entre Lanús y Gimnasia La Plata.

Será el segundo año consecutivo que el elenco cordobés accede a la gran definición, tras caer el año pasado 3-2 frente a Racing de Chivilcoy.