Diputados están convocados a debatir Súper RIGI y otros proyectos

El oficialismo intentará aprobar en la Cámara baja el proyecto que promociona grandes inversiones para mega proyectos con mejores beneficios que el RIGI

El oficialismo intentará aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto del Súperi RIGI que promociona grandes inversiones para mega proyectos con mejores beneficios que el RIGI

Cámara de Diputados quedó convocada para deliberar el miércoles 24 a partir de las 12 , en sesión especial, para debatir la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias ( Súper RIGI ) y otros proyectos.

Con la firma de su secretario parlamentario, Adrián Pagan, se convocó a la Cámara para intentar aprobar la creación del Súper RIGI, que amplía los beneficios impositivos del RIGI para lograr “una mayor industrialización de los recursos del país y promover el desarrollo de nuevas cadenas de valor”.

El temario incluye asimismo acuerdos bilaterales para evitar doble imposición y evasión fiscal con Francia; un acuerdo sobre con Italia para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; y acuerdos sobre seguridad social con Suiza y la República de San Marino.

En cuanto al Súper RIGI, se trata de un régimen de incentivos para mega inversiones en Argentina que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios aún mayores que el RIGI original, creado por el Gobierno nacional para atraer capitales y desarrollar industrias estratégicas o tecnológicas que actualmente no existen en el país.

Fue anunciado en conferencia de prensa en mayo último, y en él se incluye la promoción de actividades como la cadena de valor del litio; la manufactura de baterías; el hidrógeno verde o de bajas emisiones; el GNL on shore; los SMR (reactores nucleares pequeños y medianos); la Producción de Paneles Solares y Turbinas Eólicas.

También están englobados en sus beneficios los vehículos 100% eléctricos; los nuevos productos petroquímicos; los nuevos productos para la industria aeroespacial; la cadena de valor del uranio; los productos industriales a partir de la pesca; y los fertilizantes de potasio o fósforo, entre otros.

En términos tributarios, el Súper RIGI tendrá una tasa de impuesto a las ganancias del 15%, (contra un 25% en el RIGI); y una amortización acelerada del 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes, contra un mínimo de 2 cuotas iguales o vida útil al 60% según el activo en el RIGI.