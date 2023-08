Patronato, con la obligación de sumar fuera del Grella

La realidad del Aurinegro es diferente. El conjunto dirigido por Darío Franco lidera en soledad el sector, aventajando por cuatro puntos a Agropecuario de Carlos Casares, su único escolta.

Teniendo en cuenta los números, el resultado de este juego no modificará su destino. Almirante no resignará su condición de puntero y el Santo no ingresará al grupo de los ocho. Asimismo, los protagonistas de este duelo tienen varios motivos para conquistar el triunfo.

Patronato tiene la urgencia de acortar espacio con los equipos posicionados en zona de clasificación a la siguiente instancia. En busca de ese objetivo debe modificar el camino que transitó, a lo largo de la temporada, fuera de la capital entrerriana.

El Rojinegro tropezó en los últimos tres juegos que afrontó en calidad de visitante, los tres bajo la conducción técnica de Rodolfo de Paoli. La ambición por asumir el protagonismo lo llevó a tomar caminos equivocados. Asumió riesgos que lo llevaron a perder equilibrio. Mostró fragilidad al momento de defender. A su vez no gozó de la eficiencia ofensiva que exhibió en los cotejos que protagonizó en barrio Villa Sarmiento.

La anemia de resultados positivos en calidad de visitante no es una debilidad que escribió desde la llegada del entrenador-relator. Patronato solamente cosechó una unidad en los últimos siete que disputó al igualar 0 a 0 ante Guillerm Brown de Puerto Madryn. En ese juego estuvo cerca de regresar con las manos vacías. La capacidad de Julio Salvá para despejar remates desde el punto penal le permitió cosechar un poroto en la región patagónica.

En su última presentación Patronato celebró una importante victoria al derrotar 3 a 2 a Deportivo Morón en calidad de visitante. En relación a ese juego De Paoli ordenará el ingreso de Lucas Kruspzky por Facundo Cobos, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por haber llegado al límite de amonestaciones. Además ingresarán Matías Ruíz Díaz, Cristian González y Alexander Sosa por Jorge Valdez Chamorro, Gastón Novero y Nazareno Solís respectivamente.

La delegación entrerriana se trasladó el lunes rumbo a Buenos Aires. Entre los citados sobresale la presencia del juvenil Augusto Picco. El mediocampista, de 19 años, fue convocado por primera vez por De Paoli, y se entusiasma con tener su bautismo en Primera División.

Almirante Brown, por su parte, viene de sufrir un duro golpe al caer por 4 a 1 en su visita a Gimnasia de Mendoza. La categórica derrota impulsó al DT Darío Franco a realizar cirugía mayor. En este sentido el entrenador ordenará seis modificaciones: Ingresarán Facundo Miño, Cristian Moreno, Ulises Abreliano, Marcos Enrique, Diego García y Germán Rivero por Axel Ochoa, Agustín Dattola, David Ledesma, Juan Vázquez, Jonathan Zacaría y Nazareno Bazán.

PROBABLES FORMACIONES

Almirante Brown: Ramiro Martínez; Ulises Abreliano, Cristian Moreno, Alan Barrionuevo y Facundo Miño; Facundo Stable, Marcos Enrique, Mariano Santiago y Diego García; Germán Rivero y Santiago Vera. DT: Darío Franco

Patronato: Julio Salvá; Matías Ruíz Díaz, Sergio Ojeda, Nicolás Blanco, Cristian González y Lucas Kruspzky; Juan Barinaga, Fabio Vázquez y Damián Arce; Alexander Sosa y Enzo Díaz. DT: Rodolfo de Paoli

Hora y TV: 19.10 (TyC Sports)

Árbitro: Diego Ceballos

Estadio: Fragata Sarmiento