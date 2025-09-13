Independiente sufrió otro golpe

Tras ser descalificado en la Copa Sudamericana el Rojo perdió 1 a 0 ante Banfield en Avellaneda. Independiente quedó último en las posiciones de la Zona B.

Independiente no levanta cabeza. Perdió este sábado 1 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini ante Banfield en la continuidad de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El único gol del juego disputado en Avellaneda fue obra de Martín Río. El mediocampista del Taladro ganó en las alturas y con su cabezazo superó la resistencia de Rodrigo Rey cuando el cronómetro marcó 37 minutos.

Embed EL TALADRO SE PUSO EN VENTAJA ⚪



Martín Río ganó de cabeza para el 1-0 de Banfield sobre Independiente



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/emErXa75cY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 13, 2025

Inicio caliente en Avellaneda

Antes del inicio del cotejo los hinchas de Independiente manifestaron públicamente su malestar por el presente del equipo. En este sentido hubo insultos a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por la descalificación que sufrió el Rojo en la Copa Sudamericana y a la comisión directiva.

Como quedaron posicionados Independiente y Banfield

Esta derrota profundizó la crisis futbolística de Independiente. Con dos unidades los dirigidos por Julio Vaccari se ubican en el fondo de las posiciones de la Zona B y fuera de los puestos de acceso a las copas internacionales de la temporada 2026.

El Taladro, por su parte, ascendió al tercer escalón de la Zona A al reunir 13 unidades. A su vez se aleja de los últimos sectores de la tabla general.