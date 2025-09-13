Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente sufrió otro golpe

Tras ser descalificado en la Copa Sudamericana el Rojo perdió 1 a 0 ante Banfield en Avellaneda. Independiente quedó último en las posiciones de la Zona B.

13 de septiembre 2025 · 18:50hs
Independiente sufrió otro golpe

Independiente no levanta cabeza. Perdió este sábado 1 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini ante Banfield en la continuidad de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El único gol del juego disputado en Avellaneda fue obra de Martín Río. El mediocampista del Taladro ganó en las alturas y con su cabezazo superó la resistencia de Rodrigo Rey cuando el cronómetro marcó 37 minutos.

Julio Vaccari deja Independiente.

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Embed

Inicio caliente en Avellaneda

Antes del inicio del cotejo los hinchas de Independiente manifestaron públicamente su malestar por el presente del equipo. En este sentido hubo insultos a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por la descalificación que sufrió el Rojo en la Copa Sudamericana y a la comisión directiva.

Como quedaron posicionados Independiente y Banfield

Esta derrota profundizó la crisis futbolística de Independiente. Con dos unidades los dirigidos por Julio Vaccari se ubican en el fondo de las posiciones de la Zona B y fuera de los puestos de acceso a las copas internacionales de la temporada 2026.

El Taladro, por su parte, ascendió al tercer escalón de la Zona A al reunir 13 unidades. A su vez se aleja de los últimos sectores de la tabla general.

Independiente Banfield Avellaneda
Noticias relacionadas
Con Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello como oradores, los jugadores de Independiente dejaron en claro su postura.

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

Independiente volvería a su estadio el sábado.

Independiente podría levantar la clausura de su estadio para el partido ante Banfield

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo.

Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo

Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final.

Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final

Ver comentarios

Lo último

Estudiantes festejó por duplicado

Estudiantes festejó por duplicado

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

River derrota a Estudiantes de La Plata en un cuarto de hora letal

River derrota a Estudiantes de La Plata en un cuarto de hora letal

Ultimo Momento
Estudiantes festejó por duplicado

Estudiantes festejó por duplicado

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

River derrota a Estudiantes de La Plata en un cuarto de hora letal

River derrota a Estudiantes de La Plata en un cuarto de hora letal

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

Policiales
Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Ovación
River derrota a Estudiantes de La Plata en un cuarto de hora letal

River derrota a Estudiantes de La Plata en un cuarto de hora letal

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Estudiantes festejó por duplicado

Estudiantes festejó por duplicado

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Independiente sufrió otro golpe

Independiente sufrió otro golpe

La provincia
Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Paraná: mejoraron la iluminación del Parque Industrial

Paraná: mejoraron la iluminación del Parque Industrial

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Victoria implementará el sistema de fotomultas móviles

Victoria implementará el sistema de fotomultas móviles

Dejanos tu comentario