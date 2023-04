Patronato ganó de visitante y rompió una racha

En Floresta, Patronato derrotó 1 a 0 a All Boys por la fecha 13. El gol lo hizo Barinaga a falta de 5' para el final. Volvió a festejar tras un par de partidos.

Patronato y All Boys se enfrentan en La Floresta, Buenos Aires.

Prensa All Bops

Por la fecha número 13, Zona A, de la Primera Nacional, Patronato derrotó 1 a 0 a All Boys en el Islas Malvinas del barrio Floresta en Buenos Aires. El encargado de impartir justicia fue Fabrizio Llobet, quién está acompañado de Mariano Viale, Diego Novelli, ambos asistentes, más el cuarto árbitro Sergio Testa.

Los primeros pasajes del partido fueron similares por parte de ambos equipos. Pelotazos profundos a los extremos y mucha imprecisión en ambos. All Boys atacaba a espaldas de Ruiz Díaz y Patronato intentaba triangular con Nicolás Domingo, Jorge Valdez Chamorro y Damián Arce pero las jugadas terminaban interceptadas.

La chance más peligrosa fue para el conjunto local promediando los 20' minutos. Córner desde la izquierda, despeja la defensa de Patronato y en el rebote Marco Iacobellis remató de primera pero la pelota se fue lejos del arco custodiado por Julio Salvá.

Anterior a la chance, la pelota se la repartieron entre ambos equipos. All Boys, con director técnico nuevo, buscó el protagonismo en todo momento. Sin embargo, no hubo conexión entre mediocampo y frente de ataque. Salvo algún que otro centro, el resto de las jugadas se esfumaron.

El equipo paranaense perdió terreno en el Islas Malvinas de Buenos Aires, muchas corridas detrás de la pelota sin conseguir interceptar. Cuando los de Walter Otta quisieron salir jugando no encontraron conexión. La presión por sumar de a tres y acercarse a los puestos de arriba hacía que, en reiteradas ocasiones, la decisión en una jugada no fuera la acertada.

Uno de los más nombrados en el Rojinegro fue Matías Ruiz Díaz que decidió mal tanto en ataque como en defensa. All Boys decidió generar peligro por el lado del lateral derecho de Patronato que subía y dejaba vacía su espalda. En ataque, Ruíz Díaz se lanzaba como una flecha pero llegaba al fondo y no la terminaba de la mejor manera.

Juan Cruz Esquivel y Enzo Díaz gravitaron en el frente de ataque del conjunto de Paraná. Esquivel tuvo situaciones para encarar y hacer uso de su velocidad pero la defensa de All Boys lo interceptó en todo momento. El 9, por su parte no conectó ni con su compañero de ataque ni con los mediocampistas.

A los 38', Julio Salvá apareció para ser protagonista y sostener el 0 en el visitante. Pelotazo a espaldas de Ruiz Díaz, Agustín Morales controla en velocidad con dirección al arco Rojinegro, define por abajo pero Salvá logra interceptarla y, finalmente, Cristian Gonzalez la sacó a escasos centímetros de la línea.

Fueron alrededor de 5 minutos de total desatención en Patronato que perdió todas las divididas, llegó tarde a las jugadas y se dedicó a defender los ataques constantes de All Boys.

Segundo tiempo

El primero en generar peligro fue All Boys. Pase en profundidad nuevamente a espaldas de Matías Ruiz Díaz, Morales se metió al área y llegó hasta el fondo pero cuando sacó el centro no ingresó nadie del local para empujarla por lo que Cristian Gonzalez no dudó y revoleó la pelota.

Patronato perdió en todos los sectores de la cancha. Los primeros 10 minutos tuvieron la misma sintonía y un solo equipo que intentó atacar. El Rojinegro corrió de atrás en todas las jugadas. Y una vez más Salvá apareció para seguir en tablas en La Floresta. Como en todo el partido, All Boys atacó a espaldas de Ruiz Díaz, llegó hasta el fondo y metió el centro al área. Esta vez llegó por el otro sector Saúl Nelle que remató de primera pero encontró a Salvá bien ubicado. El arquero la mandó al córner.

Otra vez, y en el mismo sector defensivo, Patronato sufrió otra embestida del local. En esta ocasión, Thomas Amilivia ingresó al área grande y remató seco al primer palo pero Salvá bien ubicado evitó el grito de los de Buenos Aires.

Con el ingreso de Ignacio Russo y Mateo Levato el conjunto de Paraná insinuó con molestar al rival. Las primeras conexiones de ambos delanteros con Damián Arce ilusionaron con generar peligro en el área rival. Sin embargo fueron solo especulaciones porque All Boys controló el frente de ataque.

A falta de 6' para el final, el hijo de Miguel Ángel Russo se generó una ocasión manifiesta de gol ganando un mano a mano ante Franco Pardo. El delantero de Patronato se fue hasta el final y le pegó como pudo a la pelota. El arquero del local se encontraba bien ubicado y mandó la pelota al córner.

Y justamente de ese córner llegó el gol del Rojinegro. Centro de Barinaga, despeje de la defensa del Albo. La pelota le volvió a quedar al mediocampista de Patronato que se perfiló para su zurda y sacó un centro envenenado que terminó pegando en el palo y, posteriormente, inflando la red del arco custodiado por el paranaense Lisandro Mitre. Gol del surgido de las inferiores y explosión total del banco de suplente más los jugadores en cancha. Hasta Julio Salvá se tomó el tiempo de correr desenfrenadamente todo el campo de juego para fundirse en un abrazo con sus compañeros.

Fue final, ganó Patronato 1 a 0. Con pocas luces, con poco fútbol, apareció la exquisita pegada Juan Pablo Barinaga para sumar de a tres y no perder pisada con los de arriba. El próximo miércoles desde las 18 los de Walter Otta jugarán el partido adeudado ante Almirante Brown y, de conseguir el triunfo, ingresaría a los puestos de reducido.

Formación de Patronato: 1 Julio Salvá, 4 Matías Ruiz Diaz, 2 Cristian Gonzalez, 6 Sergio Ojeda, 3 Facundo Cobos, 5 Nicolas Domingo, 8 Fabio Vazquez, 11 Jorge Valdez Chamorro, 10 Damián Arce, 7 Juan Cruz Esquivel, 9 Enzo Díaz.

Formación de All Boys: 1 Lisandro Mitre, 4 Francisco Gatti, 2 Franco Pardo, 6 Gabriel Pusula, 3 Mauro Luque, 5 Matías Muñoz, 8 Saúl Nelle, 11 Marco Iacobellis, 10 Joaquín Ibañez, 7 Agustín Morales, 9 Thomas Amilivia.