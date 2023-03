Patronato empató sin goles ante Gimnasia en Mendoza

Segundo tiempo

Patronato cambió la cara para los últimos 45 minutos. Achicó distancias entre mediocampistas y delanteros. De esta manera mejoró las transiciones de ataque/defensa y, en los primeros 5 minutos, hubo mejor conexión entre Domingo, Chamorro, Barinaga y Arce.

Y la chance más clara llegó para los visitantes. Gran pase en profundidad para Juan Cruz Esquivel que se sacó un hombre de encima, ingresó al área grande y remató de zurda pero su remate se fue muy cerca del palo.

Sin embargo, el conjunto rojinegro sufrió de algunas desatenciones en la defensa y Gimnasia pasó cerca del gol. Empezó la jugada por el sector derecho del ataque con García que se acopló con Marchiori que sacó el centro rasante y, por el fondo, Robertino Seratto se encontró con la pelota y remató de primera pero el balón se fue lejos.

Promediando los 20', Patronato aprovechó una pelota parada desde los pies de Damián Arce que encontró la cabeza de Mateo Levato. El 9 ingresó sin marca al área pero su testazo pasó besando el palo.

El equipo de Walter Otta, pese a los desperfectos en la defensa, empezó a crecer y ganar las pelotas divididas. Ingresaron Nazareno Solís e Ignacio Arce en lugar de Valdez Chamorro y Juan Cruz Esquivel. De esta manera, Patronató apostó a la velocidad por las bandas pero sin acercar al arco.

Primer tiempo

Los primeros pasajes del partido Patronato intentó salir jugando con el mediocampo. Sin embargo, eso no pudo ser para los dirigidos por Walter Otta ya que los locales presionaron bien y, con pelota dominada, buscaron contra atacar.

Así llegó la primera de peligro para Gimnasia. Facundo Cobos pasó al ataque, dejó al descubierto su espalda y desde ahí atacó Rodrigo Castro. El 10 del Lobo se sacó un hombre de encima y cuando llegó al borde del área grande sacó un remate que Julio Salvá, de gran manera, envió al córner.

A Patronato no le quedó otra opción que tirar pelotazos para Mateo Levato, el gigante del Rojo y Negro. Antes de los 10, Gimnasia tuvo 2 oportunidades. Las 2 fueron similares, de contragolpe ante un Patrón que defendía mano a mano.

Patronato vs Gimnasia de Mendoza.jpg Patronato iguala sin goles ante Gimnasia de Mendoza.

Sin embargo, los dirigidos por Walter Otta triangulaban y generaban peligro en el área rival. Así llegó la primera para los de Paraná tras una gran jugada personal de Damián Arce que encontró a Mateo Levato con un pase en profundidad, el 9 ingresó al rectángulo custodiado por Olivera y asistió a Juan Cruz Esquivel que se tomó un tiempo de más pero su remate fue débil y no pudo vencer las manos del 1 local.

Lo que mejor le salió a Gimnasia durante los primeros 30 de la primera etapa fue el pelotazo a espalda de los centrales Rojinegros. Así casi gritó gol. Lucas Villarruel levantó la mirada y metió un pase en profundidad que no pudieron conectar ni Joan Juncos ni Tadeo Marchiori. La pelota había vencido a Julio Salvá y se fue pegada al palo.

Los de Paraná llegaron a tierras mendocinas con el deseo de seguir por el sendero de la victoria, ya que en la última fecha vapulearon a un débil Alvarado por 6 a 0.

Patronato apenas conoció la victoria en la fecha pasada y quiere aumentar su porcentaje ya que posee 6 puntos, producto de 1 derrota, 3 empate y la victoria antes mencionada. Si bien el extenso calendario de la Primera Nacional recién va por sus primeras páginas, los de Walter Otta no le deben perder pisada al único puntero de la Zona A. Almirante Brown posee 11 unidades y jugará en San Juan, ante San Martín, hoy a partir de las 19.05.

Formación de Patronato:

Julio Salvá; Matías Ruíz Díaz, Cristian González, Lucas Kruspzky y Facundo Cobos; Juan Barinaga, Nicolás Domingo, Jorge Valdez Chamorro y Damián Arce; Juan Cruz Esquivel y Mateo Levato.

Formación de Gimnasia:

Brian Olivera; Facundo Nadalín, Benjamín Ortiz, Maximiliano Padilla y Fernando Bersano; Lucas Villarruel; Tadeo Marchiori, Santiago López García, Rodrigo Castro, Robertino Seratto y Joan Juncos.

El Rival

Gimnasia y Esgrima de Mendoza quedó libre la fecha anterior y ostenta 6 puntos en cuatro partidos jugados. Ganó 1 y empató 3. No perdió en lo que va del torneo, pero sin embargo no ha logrado ser el equipo que llegó a semifinales del reducido la temporada anterior. Joaquín Sastre, Director Técnico del elenco mendocino, aún no encontró el mejor ritmo para sus dirigidos y anhela acertar ante Patronato.

El plantel que comanda Sastre trabajó en el predio que posee El Lobo en la zona cercana al Aeropuerto con la mira puesta en el Rojo y Negro. En lo que respecta a la enfermería, siguen los cuidados para Sebastián Olivares, Brian Olivera y Joan Juncos, los tres jugadores que arrastran diferentes dolencias y están en duda para el choque de hoy.