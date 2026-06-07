Patronato empata 1 a 1 en su visita a Agropecuario de Carlos Casares

En el complemento el dueño de casa llegó a la igualdad con Patronato, que está con 10 por la expulsión de Valentín Pereyra.

Al término del primer tiempo. Patronato iguala 1 a 1 en su visita a Agropecuario de Carlos Casares por la 17° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. Maximiliano Rueda, a los 23 minutos, anotó el único gol en el estadio Ofelia Rosenzuaig.

En el complemento, cuando parecía tener controlada las acciones, todo se le puso cuesta arriba al Rojinegro. Primero, a los nueve minutos, Valentín Pereyra fue expulsado por una falta insólita cuando ya estaba amonestado y, dos minutos más tarde, Brian Blando aprovechó una salida en falso de Alan Sosa para marcar el empate con un débil cabezazo.

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Patronato intentó incomodar en la salida al dueño de casa imponiendo presión alta. El local superó este argumento del Rojinegro y generó la primera situación clara de riesgo.

Antes del minuto agropecuario envió mensaje de advertencia. Mala entrega de Brandón Cortes llega a los pies de Brian Blando, quien envió un centro que capitalizó Lorenzo Barrera. El atacante del Sojer se ubicó entre los centrales de Patronato para empujar el balón al fondo de la red. La jugada invalidad a instancia del juez asistente Martín saccone por posición adelantada

Respondió Patronato con celeridad. Reynaga, sin el mejor ángulo, buscó sorprender a Luciano Acosta. El remate se fue arriba del horizontal.

Agropecuario fue profundo por segunda vez a los 4 minutos. Enzo Aguirre se sumó al circuito ofensivo para enviar un centro que no logró conectar Barrera.

Un balón detenido mal administrado por el elenco dirigido pr Patricio Toranzo abre el camino de la apertura del marcador. Valentín Pereyra encabeza el contragolpe. Descarga en Reynaga quien saca un bombazo que despejó sobre la línea Tomás Lecanda. La segunda jugada quedó en los pies de Maximiliano Rueda, quien rompió el cero con un bomba desde 30 metros.

Patronato pudo ampliar cifras. Centro de rueda a la cabeza de Barolín desviado.

Agropecuario ejerció tenencia, pero lejos del arco defensido por Sosa. Pudo igualar pero el remate de Valdez Chamorro se fue muy desviado

Sobre el final del primer tiempo Patronato gozó de un balón detenido por una infantil infracción de Barrera a Moreyra. El tiro libre fue ejecutado por Cortés, pero muy desviado.

En el complemento, Patronato intentó aprovechar los espacios. Un pase de Cortés dejó a Reynaga en posición de contraataque, aunque el delantero no logró controlar el balón y la acción se diluyó.

El panorama se complicó para el Rojinegro a los 54 minutos, cuando Valentín Pereyra vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez jugadores.

Con superioridad numérica, Agropecuario movió el banco en busca de mayor peso ofensivo con el ingreso de Alejandro Gagliardi. La apuesta tuvo efecto apenas dos minutos después. A los 56 minutos, Milton Ramos envió un centro desde la izquierda, la defensa de Patronato mostró algunas dudas en la cobertura y Brian Blando anticipó dentro del área para marcar el empate 1 a 1.

Formaciones de Agropecuario y Patronato

Agropecuario: Luciano Acosta, Enzo Aguirre, Tomás Lecanda, Alan Aguirre y Milton Ramos; Brian Aranda, Jorge Valdez Chamorro, Rodrigo Castro y Rodrigo Mosqueira; Brian Blando y Lorenzo Barrera. DT: Patricio Toranzo

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, y Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Joaquín Barolín y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Candia.

Goles: 23’ Rueda (P); 56' Blando (A)

Expulsado: 54' Pereyra (P)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: Ofelia Rosenzuaig