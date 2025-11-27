Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato emitió un comunicado respaldando la gestión de Claudio Chiqui Tapia

Patronato ratificó el acompañamiento a la actual administración de AFA y expresó el rechazo a procesos de privatización en el fútbol argentino.

27 de noviembre 2025 · 09:55hs
Patronato emitió un comunicado respaldando la gestión de Claudio Chiqui Tapia

El Club Atlético Patronato de la juventud Católica expresó públicamente este jueves el respaldo a la actual administración de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), dejando en claro su rechazo al intento de las instalaciones de las sociedades anónimas deportivas (SAD).

Mediando un comunicado institucional publicado en las redes sociales, la institución de barrio Villa Sarmiento reafirmó el apoyo "a una gestión que ha demostrado un compromiso incansable con la integridad, el ejercicio democrático en los clubes, el crecimiento y la inclusión en el fútbol argentino".

Asimismo, reafirmó su rechazo a todo intento de la privatización del fútbol. "Defendemos el modelo asociativo, democrático y el derecho de cada institución a formar parte activda de las decisiones que determinan el futuro de nuestro fútbol".

El comunicado del Club Patronato

La Comisión Directiva del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica expresa de manera firme y categórica su respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino y a la conducción del presidente Claudio Chiqui Tapia.

Reafirmamos nuestro apoyo a una gestión que ha demostrado un compromiso incansable con la integridad, el ejercicio democrático en los clubes, el crecimiento y la inclusión en el fútbol argentino, fortaleciendo la estructura institucional de nuestro deporte y promoviendo el desarrollo de todos los clubes, sin distinciones.

Asimismo, rechazamos cualquier intento de dividir, desestabilizar o impulsar procesos de privatización que atenten contra la esencia solidaria y participativa del fútbol argentino. Defendemos el modelo asociativo, democrático y el derecho de cada institución a formar parte activa de las decisiones que determinan el futuro de nuestro fútbol.

El Club Atlético Patronato ratifica su acompañamiento a la AFA y al liderazgo de Claudio Chiqui Tapia, convencidos de que este camino es el que mejor representa los valores y la identidad del fútbol de nuestro país.

¡Que vivan los clubes democráticos, que viva el Fútbol Argentino!

Patronato AFA Chiqui Tapia
