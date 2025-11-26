Rubén Forestello tendrá su segundo ciclo en Patronato

Rubén Forestello es el elegido para ser el entrenador del Rojinegro en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Patronato tiene al entrenador que lo dirigirá en la temporada 2026 de la Primera Nacional. Se trata de Rubén Forestello, quien tendrá su segundo ciclo en la entidad de barrio Villa Sarmiento. Su llegada al Rojinegro será oficializado en las próximas horas.

Forestello cerró el 2025 dirigiendo a Temperley. Con el Gasolero clasificó al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026 al finalizar en el sexto escalón de la Zona B. En esta instancia quedó eliminado en octavos de final al ser superado 2 a 0 por Gimnasia y Tiro de Salta.

Con Forestello en el banco de suplentes el elenco bonaerense se adjudicó una plaza en la Copa Argentina que se disputará el próximo año.

La dirigencia de Temperley intentó prolongar el proceso. Tras 45 días de negociaciones el entrenador pampeano rechazó la propuesta. Posteriormente negoció con los directivos de Patronato, con quienes acordó de palabra su arribo a la institución de barrio Villa Sarmiento.

Los números del primer ciclo de Rubén Forestello en el Rojinegro

El 4 de enero de 2016 Forestello se calzó por primera vez la indumentaria de Patronato para dirigir su primer entrenamiento. El Yagui ocupó, en ese entonces, la vacante que se produjo tras la salida de Iván Delfino, el DT que logró el ascenso a Primera División con el Rojinegro.

Rubén Forestello.jpeg Rubén Forestello, en su primer ciclo en Patronato.

El ciclo de Forestello en el Santo incluyó 49 encuentros. Celebró 14 victorias, de las cuales se destacan dos triunfos ante River por 2 a 1 en el estadio Grella, 15 empates, entre ellas el histórico empate en un gol ante Boca en La Bombonera, y 20 derrotas.

Patronato conservó la plaza en la elite del fútbol argentino en las dos temporadas que estuvo bajo el mando del Yagui.