Peñarol dio la sorpresa en la 14° fecha de la LPF

Peñarol derrotó 2 a 1 a Patronato en el destacado de la jornada. Hubo victorias de Atlético Neuquén y Belgrano.

Peñarol dio este miércoles el gran batacazo de la jornada. El Tricolor derrotó como local a Patronato por 2 a 1 en el encuentro destacado de la 14° fecha del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).

Agustín Insaurralde y Mauro López anotaron los tantos del ganador; Valentín Herlein había igualado transitoriamente para la visita que disputó toda la segunda etapa en inferioridad numérica por la expulsión de Gaetano Motta.

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

Más allá de la derrota, el Rojinegro tiene asegurado el primer puesto de la fase regular. En consecuencia, avanzó directamente a cuartos de final. Los de barrio Pirola, por su parte, ascendieron al tercer escalón de las posiciones.

Otros juegos de la 14° fecha de la LPF

En otro de los juegos disputados Atlético Neuquén goleó 3 a 0 a San Benito en el estadio Luis Renaud. El Pingüi liquidó el pleito en la primera etapa, periodo en el que edificó la categórica victoria a través de los tantos convertido por Juan Ignacio Gómez, Esteban Rodríguez y Federico Sangoy. Con este triunfo, el conjunto del sur de la capital entrerriana se transformó en el flamante escolta de Patronato.

Por su parte, Belgrano superó a Palermo por 1 a 0 en el estadio de Don Bosco, escenario donde el Mondonguero ofició de anfitrión. Julio Mitre, en contra de su propia valla, anotó la única diferencia de este pleito

En barrio Rocamora Universitario y Don Bosco protagonizaron un emotivo encuentro al igualar 2 a 2. Lucas Fontana y Leonardo Maguna fueron los goleadores de la U, que finalizó con 10 por la roja a Maguna; Alejo Albarracín e Isaías Schneider convirtieron para el Salesiano.

En La Floresta Sportivo Urquiza y Atlético Paraná empataron 1 a 1. La V Azulada se adelantó en el marcador gracias al gol convertido por Ismael Ortíz. El Gato, que concluyó el juego con un hombre menos por la expulsión de Gerónimo Quintana, empató por intermedio de Félix Luque.

En Jorge Newbery y Zanni Argentino y Los Toritos igualaron 2 a 2. Camioneros tuvo fecha libre.

Patronato, en lo más alto de las posiciones

De acuerdo a los resultados registrados en la jornada la tabla quedó de la siguiente manera:

Patronato, 32; Atlético Neuquén 26; Peñarol y Don Bosco 25; Sportivo Urquiza y Belgrano, 20: Instituto, 19; Atlético Paraná , 17; Oro Verde, Argentino 16; Camioneros 15; Universitario, 13; Palermo, 12; San Benito, 9; Los Toritos, 2.