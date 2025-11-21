El programa radial Facheros y Picantes y Patronato Integrado fueron parte del festejo celebrado en el Grella por el aniversario número 30 de Aspasid.

El Estadio Presbítero Bartolomé Grella fue escenario de una jornada que quedará grabada para siempre entre todos los que formaron parte del homenaje por los 30 años de Aspasid (Asociación Paranaense de Síndrome de Down). La celebración reunió fútbol, emoción, convivencia, sorpresas y un mensaje profundo sobre la importancia de construir una sociedad más inclusiva.

El encuentro tuvo como protagonistas a los jóvenes del programa Facheros y Picantes, con integrantes de Aspasid, y a la Escuela de Fútbol Inclusivo de Patronato, quienes fueron parte de un partido amistoso en el que la alegría eclipsó cualquier resultado deportivo. La entrada al evento fue un alimento no perecedero, donación destinada a Patronato Solidario, lo que sumó un gesto solidario a una tarde que ya estaba cargada de valores.

La actividad llegó acompañada de invitados especiales, entre ellos figuras reconocidas como Diego Jara, el Diablo Müller y Lucas Márquez, que se sumaron para acompañar, alentar y compartir momentos con los chicos y sus familias. Para muchos jóvenes significó la primera vez pisando el césped del Grella, un sueño que se hizo realidad en un marco perfecto: tribunas pobladas de afecto, música, aplausos y la energía que solo estos encuentros pueden generar.

El Grella vivió una jornada de risas y emociones

El Grella vivió una jornada de risas y emociones.

El partido homenaje se realizó en el marco de las tres décadas de trabajo ininterrumpido de Aspasid. Desde 1995, la asociación viene impulsando la integración de personas con discapacidad a través de espacios deportivos, recreativos y sociales. Este aniversario no solo celebra su historia, sino el impacto que ha tenido en cientos de familias de Paraná y la región.

La jornada fue organizada por Patronato Integrado, Facheros y Picantes y Aspasid, con un objetivo claro: generar un espacio de convivencia real, donde chicos y chicas con y sin discapacidad pudieran compartir un mismo campo, un mismo equipo y un mismo entusiasmo. La respuesta del público confirmó la importancia de estas iniciativas, que año a año suman más voluntades.

Antes del inicio del partido, los jóvenes vivieron una experiencia que difícilmente olvidarán. Ingresaron al estadio por los pasillos oficiales, utilizaron los vestuarios del plantel profesional, recibieron una merienda, se cambiaron como verdaderos futbolistas y realizaron la entrada en calor sobre el césped principal. Todo estaba pensado para que la vivencia fuera completa, auténtica y cargada de emoción.

A medida que salían al campo, se aplaudían entre ellos, levantaban los brazos y disfrutaban del recibimiento como si se tratara de una final del Torneo de Primera. Finalmente, ya en el juego, participaron más de quince jugadores por equipo, rotando constantemente para que nadie quedara afuera. Los tiempos fueron de veinte minutos y cada reemplazo fue recibido por la hinchada como un gol.

Las familias acompañaron desde las gradas con banderas, cánticos improvisados y una alegría contagiosa. Muchos padres y madres se emocionaron hasta las lágrimas, especialmente cuando vieron a sus hijos y hijas disfrutar de un escenario tan grande y simbólico para el pueblo paranaense.

El Grella vivió una jornada de risas y emociones.

La entrenadora Carina Landra habló con UNO y dejó una mirada profunda sobre lo vivido en esta jornada. Con la voz todavía cargada de emoción, describió cómo lo vivieron los chicos y cómo se prepararon para un evento tan especial. “La verdad que muy contenta. Los papás estaban emocionadísimos porque pisar el Grella y jugar en cancha grande fue algo enorme desde el comienzo”, expresó. Y agregó: “Los chicos hicieron todo un ritual desde que entraron a los vestuarios. Se cambiaron ahí, les sirvieron una merienda, hicieron entrada en calor y después volvimos a salir ya para el partido. Se sintieron profesionales”.

Landra también detalló la magnitud del encuentro: “Había ochenta y ocho invitados para jugar, entre invitados especiales y jugadores del club. Por eso entraban entre quince y diecisiete de cada lado, y los fuimos rotando. Algunos no querían salir, estaban felices”.

Respecto al impacto emocional del evento, destacó: “No se imaginaban que iba a ser semejante espectáculo. Para ellos todo esto fue una sorpresa enorme. Algunos lloraron, los papás también. Que el club haga una fiesta así no tiene precio”.

Futuro. La responsable del fútbol inclusivo del Santo también habló sobre el cierre del año: “El 8 de diciembre vamos a Buenos Aires a jugar la Copa Argentina. Ya es el cuarto año que participamos y en los anteriores quedamos siempre entre el segundo y tercer puesto. Queremos mantenernos en el podio”.

Además, adelantó los proyectos para 2026: “Apuntamos a sumar chicos más chicos, tanto varones como mujeres. Queremos ampliar el grupo y seguir creciendo. Nosotros hacemos mucha difusión, pero creemos que con este tipo de eventos en cancha grande más familias se van a sumar”.

