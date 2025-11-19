Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

El delantero de Patronato Alan Bonansea podría emigrar al exterior

El goleador de la última campaña de Patronato figura en el radar de un importante equipo Sudamericano. Su contrato con el Rojinegro finaliza el 31 de diciembre.

19 de noviembre 2025 · 17:49hs
Prensa Patronato

Alan Bonansea anotó 11 goles en la última temporada

El delantero de Patronato Alan Bonansea figura en el radar del Deportivo Cali de Colombia para la temporada 2026 del Torneo de Primera División del país Cafetero. Su vínculo con el Rojinegro finalizará el próximo 31 de diciembre.

El oriundo de la localidad santafesina de Villa Constitución fue uno de los futbolistas más regulares del conjunto entrerriano en el 2025. Su capacidad goleadora y sentido de juego colectivo le permitió marcar diferencia en los metros finales del campo de juego.

Debutó en Patronato, salió campeón con Boca y vive un difícil momento en Europa

Luis García, la principal opción en Patronato

Nota relacionada: Las dos figuras que Patronato anhela retener

Retener al goleador de la última campaña del Santo en la Primera Nacional es una de las misiones que intentará conquistar la flamante comisión directiva del elenco de barrio Villa Sarmiento.

Los equipos que posaron los ojos en Alan Bonansea

El entrenador de Quilmes, Alfredo Grelak, ubicó a Bonansea en una lista de prioridades a reforzar el ataque. El DT del Cervecero dirigió al ex-Estudiantes de Río Cuarto en Mitre de Santiago del Estero y en Almagro.

A este interés en las últimas horas trascendió el deseo del Deportivo Cali por contar con quien lució el dorsal Rojinegro número 9 en la última temporada.

El conjunto Azucarero protagonizó una pálida campaña en el 2025. No logró clasificar a los cuadrangulares semifinales de los dos certámenes del año.

Esta performance lo llevó a ubicarse en puestos de competencia por la permanencia para la temporada 2026. Deportivo Cali iniciará el siguiente certamen a tres sectores de zona de descenso.

Patronato Alan Bonansea Colombia
