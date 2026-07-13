Medio aguinaldo para activos y jubilados, se abonará este martes Se abonará este martes el medio aguinaldo a trabajadores activos y jubilados de la administración pública. Cronograma de pagos 13 de julio 2026 · 08:59hs

Se abonará este martes el medio aguinaldo a trabajadores activos y jubilados de la administración pública. Cronograma de pagos Se abonará este martes el medio aguinaldo a trabajadores activos y jubilados de la administración pública. Cronograma de pagos

El Gobierno de Entre Ríos abonará este martes 14 de julio el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año a los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial, tal como había sido anunciado al difundirse el cronograma de pagos de los haberes de junio.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se acreditará en una única jornada, luego de que el cronograma salarial de junio se desarrollara entre el 1 y el 8 de julio, organizado en seis tramos de acuerdo con el monto de los haberes.

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El cronograma de pago de salarios correspondiente a junio 1 de julio: haberes de hasta 950.000 pesos. 2 de julio: haberes desde 950.001 hasta 1.240.000 pesos. 3 de julio: haberes desde 1.240.001 hasta 1.430.000 pesos. 6 de julio (acreditado el 4): haberes desde 1.430.001 hasta 1.730.000 pesos. 7 de julio: haberes desde 1.730.001 hasta 2.310.000 pesos. 8 de julio: haberes superiores a 2.310.000 pesos. Con el pago del medio aguinaldo previsto para este martes, el Gobierno provincial completará el cronograma anunciado para los haberes correspondientes al mes de junio.