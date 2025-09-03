Patronato convoca a sus socios para renovación de autoridades

Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato realizará el 14 de octubre la Asamblea General Ordinaria. Entre los puntos a tratara será la renovación de autoridades.

3 de septiembre 2025 · 20:37hs
La dirigencia del Club Atlético Patronato convocó a sus socios a la Asamblea General Ordinaria. El acto se realizará el 14 de octubre a partir de las 19 en la sede de la institución, Grella 874. En el cónclave se realizarán renovación de autoridades para los próximos dos años.

Temas a tratar en la Asamblea

Según la orden del día, los temas a tratar en barrio Villa Sarmiento serán los siguientes:

1-Designación de tres socios que no pertenezcan a la Comisión Directiva para el acta de la Asamblea

2-Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior

3-Designación de cinco asambleistas para que constituidos en comisión ad hoc, entiendan en todo lo realizado con el acto eleccionario

4-Elección de 17 miembros de comisión directiva, 14 miembros titulares y 3 suplentes, para integrar la comisión directiva por dos años, 3 síndicos titulares, 2 suplentes y un suplente por dos años.

En este último punto la asamblea iniciará legalmente cuando a la misma concurra la mitad más uno de los socios con derecho a voto y que estén al día con la tesorería. Pasada una hora de la establecida.

