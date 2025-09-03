Patronato convoca a sus socios para renovación de autoridades

Patronato realizará el 14 de octubre la Asamblea General Ordinaria. Entre los puntos a tratara será la renovación de autoridades.

La dirigencia del Club Atlético Patronato convocó a sus socios a la Asamblea General Ordinaria. El acto se realizará el 14 de octubre a partir de las 19 en la sede de la institución, Grella 874. En el cónclave se realizarán renovación de autoridades para los próximos dos años.

Según la orden del día, los temas a tratar en barrio Villa Sarmiento serán los siguientes:

Un árbitro con un buen recuerdo para Patronato

Sóftbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Sóftbol Play

1-Designación de tres socios que no pertenezcan a la Comisión Directiva para el acta de la Asamblea

2-Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior

3-Designación de cinco asambleistas para que constituidos en comisión ad hoc, entiendan en todo lo realizado con el acto eleccionario

4-Elección de 17 miembros de comisión directiva, 14 miembros titulares y 3 suplentes, para integrar la comisión directiva por dos años, 3 síndicos titulares, 2 suplentes y un suplente por dos años.

En este último punto la asamblea iniciará legalmente cuando a la misma concurra la mitad más uno de los socios con derecho a voto y que estén al día con la tesorería. Pasada una hora de la establecida.