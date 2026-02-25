Paraná: solicitan ayuda para dar con el paradero de una mujer

Mariela Rosana Hasenauer se fue de su casa en calle Jorge Newbery en Paraná el martes y no la ven desde entonces

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Mariela Rosana Hasenauer de 52 años, quien el martes en horas de la madrugada se habría retirado de su hogar en calle Jorge Newbery de Paraná.