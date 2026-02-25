Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Mariela Rosana Hasenauer de 52 años, quien el martes en horas de la madrugada se habría retirado de su hogar en calle Jorge Newbery de Paraná.
Paraná: solicitan ayuda para dar con el paradero de una mujer
Mariela Rosana Hasenauer se fue de su casa en calle Jorge Newbery en Paraná el martes y no la ven desde entonces
25 de febrero 2026 · 11:35hs
Vestía una calza corta negra y de colores, una remera negra y llevaba una mochila de color gris con detalles en verde fluor.
Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial o comunicándose al teléfono de la Comisaría 15, 0343-4 206205.