Uno Entre Rios | Economia | Economía

Economía: "Algunos vamos a quedar en el camino", dijo el presidente de la Cámara de Comercio

Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio se refirió a los desafíos que enfrenta la economía tras una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni

25 de febrero 2026 · 11:19hs
Economía: Algunos vamos a quedar en el camino, dijo el presidente de la Cámara de Comercio

Economía: Algunos vamos a quedar en el camino, dijo el presidente de la Cámara de Comercio

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, hizo el miércoles una enfática defensa de la gestión de Javier Milei y advirtió que hay quienes pueden "quedar en el camino" por las dificultades en la economía "pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal".

"No se está atravesando un momento fácil. Hay señales interesantes de crecimiento económico, pero también hay cuestiones un poquito duras para los distintos sectores, pero entendiendo que este es el camino y estamos dispuestos a apoyarlo para salir adelante", dijo Grinman el día después de la reunión de una hora y media con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada.

El Ministerio de Economía oficializó la convocatoria para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco de la privatización de Corredores Viales SA.

Lanzaron licitación para privatizar rutas nacionales, entre éstas la 12 y la 18

en enero se comio menos carne, se cortaron salidas y se uso la tarjeta

En enero se comió menos carne, se cortaron salidas y se usó la tarjeta

Reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada

Construir lleva mucho tiempo

Analizó el empresario que "destruir se destruye muy rápido y construir lleva mucho tiempo, y Argentina en este momento se está construyendo". "Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena aún cuando no la estemos pasando bien. Este es el camino", insistió.

Fue al referirse a su sector, el comercio, cuando Grinman habló del "precio que hay que pagar" para tener "una Argentina normal".

"Yo no lo llamaría parate. Hay un amesetamiento", dijo al dar cuenta de la caída en el consumo, y destacó: "Es cierto que ha mermado pero sabemos que esto va a funcionar. Y es cierto, somos consientes y es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay pagar para para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, un país que progrese con futuro, yo creo que vale la pena".

presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman
Economía:

Economía: "Algunos vamos a quedar en el camino", dijo el presidente de la Cámara de Comercio

Reunión en Casa Rosada

Grinman es parte del grupo de los seis que conforman las cámaras empresarias y se reunieron con Adorni en la Casa Rosada antes de la votación clave del viernes en el Senado, donde el Gobierno intentará convertir en ley la reforma laboral.

En ese encuentro, además de Grinman por la Cámara Argentina de Comercio, estuvieron representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).

Economía Manuel Adorni Comercio
Noticias relacionadas
ARCA registrará depósitos en billeteras virtuales. En caso de  facturaciones superiores a las declaradas, monotributistas podrían estar sujetos a sanciones.

Monotributistas: preocupan recategorizaciones de oficio de ARCA

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

La Encuesta de Tendencia de Negocios en industria manufacturera de Indec arroja balances negativos. Insuficiente demanda interna y ajuste de costos laborales

Industria manufacturera con balances negativos en demanda interna y otros indicadores

La situación comercial en enero de negocios en supermercados y autoservicios mayoristas arrojó balance negativo -16,3%, según índice de confianza de Indec

Indec difundió índice de confianza empresarial en alimentos

Ver comentarios

Lo último

Nico de Tracy regresa a Santa Fe con Purga, su nuevo unipersonal de stand up

Nico de Tracy regresa a Santa Fe con "Purga", su nuevo unipersonal de stand up

La Corte Suprema definirá si San José UTE deberá incorporar a choferes de Buses Paraná

La Corte Suprema definirá si San José UTE deberá incorporar a choferes de Buses Paraná

Monotributistas: preocupan recategorizaciones de oficio de ARCA

Monotributistas: preocupan recategorizaciones de oficio de ARCA

Ultimo Momento
Nico de Tracy regresa a Santa Fe con Purga, su nuevo unipersonal de stand up

Nico de Tracy regresa a Santa Fe con "Purga", su nuevo unipersonal de stand up

La Corte Suprema definirá si San José UTE deberá incorporar a choferes de Buses Paraná

La Corte Suprema definirá si San José UTE deberá incorporar a choferes de Buses Paraná

Monotributistas: preocupan recategorizaciones de oficio de ARCA

Monotributistas: preocupan recategorizaciones de oficio de ARCA

Becas: con nueva APP comenzó la inscripción de secundarios

Becas: con nueva APP comenzó la inscripción de secundarios

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

Policiales
Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Ovación
Liga Femenina: Rocamora inicia su gira por Buenos Aires

Liga Femenina: Rocamora inicia su gira por Buenos Aires

Rowing es un equipo que le da pelea a todos

"Rowing es un equipo que le da pelea a todos"

Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

Adam Bareiro tuvo un debut soñado en Boca Juniors y dejó atrás su paso sin goles por River Plate

Adam Bareiro tuvo un debut soñado en Boca Juniors y dejó atrás su paso sin goles por River Plate

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

La provincia
La Corte Suprema definirá si San José UTE deberá incorporar a choferes de Buses Paraná

La Corte Suprema definirá si San José UTE deberá incorporar a choferes de Buses Paraná

Becas: con nueva APP comenzó la inscripción de secundarios

Becas: con nueva APP comenzó la inscripción de secundarios

Paraná: solicitan ayuda para dar con el paradero de una mujer

Paraná: solicitan ayuda para dar con el paradero de una mujer

Hidrógeno verde: legisladores peronistas intervienen en la causa judicial por la planta en la costa del Uruguay

Hidrógeno verde: legisladores peronistas intervienen en la causa judicial por la planta en la costa del Uruguay

El obispo de Concordia convocó a vivir una Cuaresma de conversión, misericordia y solidaridad

El obispo de Concordia convocó a vivir una Cuaresma de conversión, misericordia y solidaridad

Dejanos tu comentario