Economía: "Algunos vamos a quedar en el camino", dijo el presidente de la Cámara de Comercio

Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio se refirió a los desafíos que enfrenta la economía tras una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, hizo el miércoles una enfática defensa de la gestión de Javier Milei y advirtió que hay quienes pueden "quedar en el camino" por las dificultades en la economía "pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal".

"No se está atravesando un momento fácil. Hay señales interesantes de crecimiento económico, pero también hay cuestiones un poquito duras para los distintos sectores, pero entendiendo que este es el camino y estamos dispuestos a apoyarlo para salir adelante", dijo Grinman el día después de la reunión de una hora y media con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada.

Analizó el empresario que "destruir se destruye muy rápido y construir lleva mucho tiempo, y Argentina en este momento se está construyendo". "Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena aún cuando no la estemos pasando bien. Este es el camino", insistió.

Fue al referirse a su sector, el comercio, cuando Grinman habló del "precio que hay que pagar" para tener "una Argentina normal".

"Yo no lo llamaría parate. Hay un amesetamiento", dijo al dar cuenta de la caída en el consumo, y destacó: "Es cierto que ha mermado pero sabemos que esto va a funcionar. Y es cierto, somos consientes y es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay pagar para para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, un país que progrese con futuro, yo creo que vale la pena".

Grinman es parte del grupo de los seis que conforman las cámaras empresarias y se reunieron con Adorni en la Casa Rosada antes de la votación clave del viernes en el Senado, donde el Gobierno intentará convertir en ley la reforma laboral.

En ese encuentro, además de Grinman por la Cámara Argentina de Comercio, estuvieron representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).