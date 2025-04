Gabriel Díaz, el caudillo de la defensa Rojinegra

De San Luis a La Capillita

“Salíamos a jugar un montón de torneos. Viajamos a Santa Fe, Reconquista, Paraná. Jugando el torneo La Capillita me vio Abel Almada. Él me invitó a jugar otras competencias para Patronato. Después me propuso sumarme al club. Mi mamá no quería saber nada porqué era muy chico”, rememoró en diálogo con La Mañana de La Red.