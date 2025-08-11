Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato, con bajas y regresos para el próximo juego

Federico Castro fue expulsado en la derrota de Patronato ante All Boys. Otro futbolista llegó al límite de amonestaciones. Alan Bonansea cumplió su sanción.

11 de agosto 2025 · 21:48hs
Patronato se presenta en Floresta ante All Boys.

Patronato se presenta en Floresta ante All Boys.

La derrota que sufrió Patronato este lunes ante All Boys por 1 a 0 en el estadio Islas Malvinas dejó secuelas pensando a futuro. En este punto el entrenador Gabriel Gómez sabe que no tendrá a dos jugadores para el siguiente desafío.

Uno de los futbolistas que no estará a disposición será Federico Castro. Cuando el cronómetro marcó 42 minutos el delantero recibió la tarjeta roja de parte del árbitro Lucas Cavallero en una acción que también protagonizó Maximiliano Coronel. El defensor del Albo también observó la tarjeta roja.

A su vez Gabriel Díaz llegó al límite de amonestaciones cuando finalizaba la etapa inicial. El Monito se perderá su primer juego en la temporada 2025 del campeonato de la Primera Nacional.

Un regreso en Patronato

Alan Bonansea cumplió la segunda fecha de suspensión que recibió tras su expulsión en la derrota ante Deportivo Madryn. El Tanque estuvo ausente en la victoria ante Alvarado y en la derrota ante el Albo. En estos dos juegos el conjunto de barrio Villa Sarmiento anotó apenas un gol.

La 26° fecha de la Primera Nacional ofrecerá juegos entre rivales directo en la pelea por el ascenso. Patronato jugará conociendo los resultados.

Una fecha que puede ser clave para Patronato

Carabajal festeja el segundo gol de Patronato. 

El ex-mediocampista de Patronato que le dio una mano al Rojinegro

Ultimo Momento
