Patronato, con bajas ante el Cervecero

El entrenador de Patronato, Gabriel Gómez, no tendrá a disposición a tres futbolistas para el encuentro del próximo sábado ante Quilmes.

Independientemente del resultado la alineación de Patronato va mutando jornada tras jornadas. Ha sido una constante en la campaña que está protagonizando el Rojinegro en la temporada 2025 del campeonato de la Primera Nacional. Y en el siguiente capítulo no será la excepción.

El entrenador Gabriel Gómez estará obligado a mover piezas en el tablero. En este sentido tres de los 11 futbolistas que iniciaron el juego ante Racing de Córdoba no estarán a disposición del encuentro del próximo sábado ante Quilmes, en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El goleador descansará ante Quilmes

Uno de las piezas que observará el encuentro por la pantalla chica será Alan Bonansea. El delantero se perderá este juego por haber llegado al límite de amonestaciones. Recibió la quinta tarjeta amarilla del certamen en el último minuto de acción en la victoria ante la Academia del barrio cordobés de Nueva Italia.

El atacante nacido en la localidad santafesina de Villa Constitución es uno de los máximos artilleros del certamen. Con seis conquistas comparte la cima de las posiciones de la tabla de goleadores junto a Matías Romero, la figura de Chaco For Ever.

Alan Bonansea Patronato.jpg Alan Bonansea, goleador de Patronato y del campeonato. Prensa Patronato

Ante la ausencia de Bonansea el entrenador Gabriel Gómez evalúa tres alternativas. Quienes cuentan con mayores posibilidades de saltar a escena son Matías Pardo y Emanuel Moreno, quienes ya integraron el 11 inicial a lo largo del campeonato. Si uno de estas opciones sale desde el inicio Julián Marcioni se adelantaría en el campo de juego para conformar dupla ofensiva junto a Federico Castro.

La tercera variante que tiene a disposición Gómez para suplir la baja del artillero es Joaquín Barolín. El paceño fue convocado para formar parte del banco de suplentes en los últimos cinco encuentros. Tuvo su bautismo en la 11° fecha en la derrota que sufrió Patronato ante Colegiales como local por 1 a 0. En el siguiente desafío el punta, de 21 años, sumó minutos y fue protagonista en el empate en un tanto ante Atlanta al disputar el balón en la acción que desencadenó en la igualdad entrerriana.

Otros futbolistas que no tendrá a disposición Gabriel Gómez

Por otro lado, Julián Navas y Juan Pablo Mazza tampoco estarán a disposición para visitar al Cercevero en el estadio Centenario. El defensor, que retornó a la titularidad el pasado fin de semana después de dos semanas, se resintió de la molestia muscular que se originó en la victoria ante Atlanta. Esto motivo su rápida salida del equipo. En este sentido el mendocino fue reemplazado a los 9 minutos por Gonzalo Asís, de gran performance ante Racing de Córdoba.

Mazza, por su parte, fue suplantado por Iván Chávez en el entretiempo del cotejo ante la Academia cordobesa. Esta modificación sorprendió a los presentes en el estadio Grella dado que el ex-arquero de Ramón Santamarina de Tandil protagonizó, de manera involuntaria, un grosero error en el segundo gol de Racing.“Me pidió el cambio porque tenía una contractura en el aductor. Me pidió disculpas, pero me dijo que no podía seguir dando ventajas”, aclaró Gabriel Gómez el domingo en rueda de prensa. De esta manera, Chávez estaría bajo los tres palos el sábado ante Quilmes.