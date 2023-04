Patronato adquiere una bocanada de oxigeno

Por primera vez en abril Patronato no disputará encuentros entre semana.

Patronato retornó a la victoria el sábado. Derrotó 1 a 0 a All Boys en el estadio Malvinas Argentinas. Edificó el triunfo gracias al gol anotado por Juan Pablo Barinaga. El mediocampista formado en el semillero Rojinegro envió el balón al fondo de la red a los pocos minutos de su ingreso y cuando el juego se encaminaba a un empate con marcador cerrado.

Patronato visita a All Boys obligado a cambiar de chip

“Vamos a ganar en cancha de All Boys y después nos acomodaremos en los dos partidos que tendremos que disputar como local”, presagió siete días atrás el entrenador Walter Otta en la conferencia de prensa que brindó en el estadio Defensores del Chaco tras la derrota ante Olimpia de Paraguay.

Dentro de esta línea, el elenco de barrio Villa Sarmiento alcanzó la primera meta. Los tres puntos cosechados en su visita al Albo lo dejó a tiro de acceder al grupo de los ocho mejores. Y de ganar el juego pendiente ante Almirante Brown accederá a ese sector.

Pensando en el cotejo ante la Fragata Patronato comenzó este lunes la semana de trabajo. En realidad realizó los movimientos iniciales con el anhelo de evitar el juego ante el conjunto de la localidad bonaerense de Isidro Casanova para ganar horas de descanso en la seguidilla de encuentros oficiales que disputó a lo largo de abril.

El deseo del cuerpo técnico del Santo se hizo realidad. El partido pendiente de la 10ª fecha del Grupo A que el representante entrerriano debía disputar este miércoles ante Almirante Brown fue reprogramado “por cuestiones de logística”, según esgrime el comunicado de prensa emitido desde calle Grella 874.

Embed ℹ️ Debido a cuestiones logísticas relacionadas con la localía, el encuentro ante el @Club_AlteBrown por la fecha 10 de la #PrimeraNacional, programado para este miércoles 26/4, ha sido . El nuevo día y horario será confirmado en los próximos días. pic.twitter.com/Ud0KM7cc8g — Club A. Patronato ⭐ (@ClubPatronatoOf) April 24, 2023

Esta historia debía disputarse el miércoles 5 de abril. El juego fue postergado a raíz del estreno de Patronato en la Copa Libertadores de América. De esta manera el juego se fijó para mañana a partir de las 18.

En primera instancia este compromiso debía disputarse en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Sin embargo este escenario no está a disposición, dado que se están realizando los trabajos necesarios para la inspección que realizará el viernes el equipo técnico de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

De esta manera la dirigencia del Rojinegro buscó otras alternativas. La primera opción que manejaron en barrio Villa Sarmiento fue retornar al estadio Pedro Mutio. Esto no cayó bien en el cuerpo técnico y en los jugadores, quienes lo manifestaron públicamente tras el triunfo ante All Boys.

“Queremos jugar de local, si no iremos a una cancha en la que se pueda jugar. Este equipo necesita jugar de local, siempre jugamos de visitante. De 14 partidos que jugamos solo en uno fue de local. Si no intentaremos ir a Santa Fe”, declaró Otta. Sergio Ojeda se expresó en la misma sintonía. “Sería bueno jugar en cancha de Unión o de Colón para confirmar esta levantada y no retroceder y meter a un elenco que viene peleando en una cancha chica. Esperaremos la confirmación y poder jugar en otra cancha”, aspiró el capitán de Patringa.

La protesta pública de los protagonistas impulsó, en primer orden, a buscar otras sedes. Los directivos del Santo se comunicaron con sus pares de Colón y de Unión. El campo de juego del estadio del Sabalero no se encuentra en óptimas condiciones dado que, días atrás, se resembró el césped de invierno. El 15 de Abril, por su parte, no está disponible para la hora fijada por la empresa dueña de los derechos de televisación. De esta manera, el choque ante la Fragata fue reprogramado por segunda vez.

De esta manera, Patronato ganará horas de descanso en la seguidilla de encuentros que afrontó en el cuarto mes del año. El derrotero comenzó el domingo 1º en la victoria ante Deportivo Morón. Cuatro días después enfrentó a Atlético Nacional de Medellín por la Copa Libertadores. El lunes 10 visitó a Defensores de Belgrano. El viernes 14 regresó al Grella para recibir a Estudiantes de Río Cuarto. El martes 18 disputó el primer encuentro fuera del país ante Olimpia de Paraguay, en el Defensores del Chaco. Mientras que el sábado derrotó a All Boys en el barrio porteño de Floresta.

La agenda incluía dos juegos más: el miércoles debía recibir a Almirante Brown y el domingo a Nueva Chicago. La suspensión del juego ante el primero le otorgará la primera semana normal de trabajo. Fue como una victoria sin salir al campo de juego.