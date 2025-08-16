Taekwon-do: ATOER dirá presente en el Torneo Interprovincial

La Asociación de Taekwon-do Oficial de Entre Ríos competirá en San Francisco, Córdoba. Será la antesala al Mundial que se celebrará en octubre en Italia.

La Asociación de Taekwon-do Oficial de Entre Ríos (ATOER) formará parte del Campeonato interprovincial Región Centro que se desarrollará este sábado en el Superdomo de San Francisco, Córdoba. La delegación entrerriana estará conformada por 30 integrantes del Dojo que funciona en el Club Camioneros y a la escuela de artes marciales del salón parroquial de Oro Verde.

El torneo contará con la participación de más de 250 participantes de escuelas de la disciplina que funcionan en Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Chaco y Tucumán. También será la antesala del Campeonato Mundial de Taekwondo ITF 2025 que se celebrará en Jesolo, Italia, del 3 al 13 de octubre.

El testimonio del presidente de la Asociación de Taekwon-do Oficial de Entre Ríos

“Estamos muy contentos. A pesar de la situación económica que atraviesa el país Entre Ríos participará en San Francisco con 30 competidores, que no es un número menor, más toda la familia que estará acompañando. Hicimos un esfuerzo enorme para juntar dinero para lo que conlleva el viaje, el pago de la inscripción y demás. Participarán cuatro cinturones negros en categoría juveniles, de los cuales dos de ellos formará parte del mundial. Todo esto nos pone muy contentos y con muchas expectativas”, citó Paulo Robles Guerrero, presidente de ATOER, en diálogo con Ovación.

El instructor destacó la nutrida agenda que ha tenido la delegación provincial en la temporada 2025. “Este años estamos compitiendo un montón. Anteriormente hemos viajado a Santiago del Estero, Tucumán, Buenos Aires, Arroyo Seco, entre otras localidades. Los chicos vienen entrenando en otros lugares. Hemos viajado mucho, con todo el esfuerzo de los chicos que están entrenando cuatro veces a la semana más lo que realiza cada uno por su parte. Uno de ellos está entrenando calistenia y los otros están entrenando en gimnasios. Además en las últimas semanas sumamos a la estructura a una psicóloga deportiva. Estamos trabajando muy duro con todo el esfuerzo y respaldo de las familias”, valoró.

La incorporación de un agente de salud es una herramienta fundamental para potenciar el proceso que transitan los taekwondista. “Planificamos entre todos para tener seis encuentros que los pueda ayudar a los chicos a que no decaigan, fortalecerlos y acompañarlo en todo el proceso que es lo más lindo, la etapa donde más se aprende y más se disfruta”, subrayó Robles Guerrero.

“En esta primera experiencia a nivel mundial lo importante será todos los conocimientos que podrán sumar y adquirir en lo personal y lo que sumaremos nosotros como Asociación. Eso es lo más importante más allá del resultado deportivo”, añadió el instructor.

La previa a la cita ecuménica que se celebrará en Italia

La competencia que se desarrollará hoy en territorio cordobés contará con la presencia de dos entrerrianos que formarán parte de la cita ecuménica que se celebrará en octubre en el Viejo Continente: Lihuen Coronel, primer dan categoría 16-17 años, combate categoría libre más 75 kilogramos, y Maximiliano Szenborn, primer dan categoría 14-15 años combate categoría hasta 60 kilogramos. “Son chicos que llevan 10 años entrenando conmigo, pero no dejan de ser adolescentes”, remarcó Robles Guerrero.

“Los chicos vienen sumando buenos resultados en todas las competencias que disputaron este año. Dos semanas atrás formaron parte de una competencia internacional que se llevó adelante en el microestadio de River Plate”, indicó.

La ATOER además presentará una nutrida delegación hoy en el Superdomo de San Francisco, cada uno con realidades diferentes. “La delegación cuenta con alumnos de todas las categorías. Chicos que llevan un trimestre entrenando hasta cinturones negros, pasando por todas las categorías, desde infantiles, juveniles y adultos. Estamos con muchas expectativas y esperando que les sirva como aprendizaje porque desde este punto el torneo en San Francisco será muy importante”, describió.

Por último, Robles Guerrero adelantó que están organizando una competencia para el próximo mes. “No tenemos definido lugar ni fecha exacta, pero si tendremos un torneo propio que será la antesala al viaje de los chicos al Mundial”, cerró.