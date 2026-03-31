Paraná será sede del torneo "Entre Ríos Cubea 2026" Paraná será sede del torneo "Entre Ríos Cubea 2026" el sábado 23 y domingo 24 de mayo. La entrada cuesta $6.000 pesos y reúne a competidores de cubos Rubik. 31 de marzo 2026 · 14:35hs

Paraná será sede del torneo "Entre Ríos Cubea 2026".

Los días sábado 23 y domingo 24 de mayo se llevará a cabo en Paraná el torneo de speedcubing "Entre Ríos Cubea 2026", un evento que reunirá a aficionados y competidores de cubos Rubik de toda la región.

La entrada al torneo tendrá un costo de $6.000 pesos, y los participantes podrán disfrutar de distintas competencias de resolución rápida de cubos, en un ambiente de camaradería y desafío intelectual.

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