Paraná se vistió de celeste y blanco: una multitud copó Plaza 1° de Mayo para festejar

Tras el triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, miles de hinchas se reunieron en el corazón de Paraná.

La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial volvió a despertar una pasión que parece no tener límites. Apenas el árbitro marcó el final del encuentro en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra, la ciudad de Paraná comenzó a teñirse de celeste y blanco y tuvo su punto de encuentro en la Plaza 1° de Mayo de Paraná, donde una multitud se congregó para celebrar otro capítulo histórico del fútbol argentino.

Familias completas, grupos de amigos, niños con camisetas de la Selección, jóvenes envueltos en banderas argentinas y personas de todas las edades llegaron al tradicional paseo céntrico para compartir una noche cargada de alegría, emoción y orgullo nacional. La convocatoria se dio de manera espontánea, como ocurre cada vez que la Albiceleste consigue una victoria trascendental, y rápidamente la plaza quedó completamente colmada.

En la plaza predominó un ambiente completamente familiar. Padres con sus hijos sobre los hombros, abuelos emocionados, adolescentes abrazados y grupos enteros de amigos compartieron un festejo que volvió a demostrar el enorme poder de convocatoria que tiene la Selección Argentina. Cada gol, cada atajada y cada jugada decisiva fueron recordados entre abrazos, fotos y videos que rápidamente comenzaron a multiplicarse en las redes sociales.

Una vez más, Paraná respondió con una multitudinaria demostración de apoyo a la Selección. La Plaza 1° de Mayo volvió a convertirse en el escenario elegido para expresar la pasión futbolera de una ciudad que vive cada Mundial con intensidad y que sueña con celebrar un nuevo título.