Experiencia Queen vuelve a Paraná con su Greatest Hits Tour 2026

El espectáculo Experiencia Queen regresa a Paraná con el Greatest Hits Tour 2026, una propuesta que revive los grandes éxitos de la banda británica

29 de enero 2026 · 14:29hs
El espectáculo Experiencia Queen regresa a Paraná con el Greatest Hits Tour 2026, una propuesta que revive los grandes éxitos de la banda británica. La función será el sábado 25 de abril, a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones.

El show recrea con fidelidad la música y la puesta en escena de Queen, con músicos que representan a sus integrantes originales, vestuarios y una cuidada producción. El repertorio incluye clásicos como Bohemian Rhapsody, Love of My Life, Somebody to Love, Radio Ga Ga, I Want to Break Free y We Are the Champions.

Con una trayectoria que incluye funciones agotadas en el Teatro Ópera y el Gran Rex, además de presentaciones en distintos países de la región, Experiencia Queen se consolida como una propuesta pensada para fanáticos de todas las edades.

Las entradas están a la venta en gradatickets.com y en Flamingo.

