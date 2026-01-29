Se incendió una vivienda en Paraná Una vivienda ubicada en las calles Libertad y Perete sufrió un incendio. Los bomberos lograron sofocar el foco ígneo con éxito. 29 de enero 2026 · 15:28hs

Un Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios y los Bomberos Zapadores trabajaron de manera conjunta para sofocar el incendio.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió a calle Libertad y Perete ante un incendio en una vivienda. Allí trabajaron en colaboración con Bomberos Zapadores, logrando sofocar el foco ígneo. Una vez controlada la situación, se realizaron tareas de enfriamiento en la zona afectada y se aseguró el sector, brindando tranquilidad a los vecinos.

Según se informó, no se registraron personas heridas, aunque sí se produjeron daños materiales de consideración en la vivienda. Al momento del arribo de las dotaciones, el inmueble se encontraba sin ocupantes, lo que facilitó las tareas de extinción.

Las causas que originaron el incendio serán materia de investigación, mientras que desde los cuerpos de bomberos reiteraron la importancia de extremar las medidas de seguridad en los hogares, especialmente en instalaciones eléctricas, para prevenir este tipo de episodios.