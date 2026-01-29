Paraná palpita el inicio de la temporada 2026 del Turismo Nacional

El autodrómo Ciudad de Paraná será sede de la primera fecha del TN. La competencia fue presentada con la participación del piloto local Exequiel Bastidas.

Por segundo año consecutivo el autódromo Ciudad de Paraná del Club de Volantes Entrerrianos (CVE) será sede de la primera fecha de la temporada 2026 del Turismo Nacional . La competencia, que garantiza un gran espectáculo para los amantes del deporte motor, se llevará adelante el 7 y 8 de febrero.

La prueba, que abrirá el calendario, fue presentada este jueves en sociedad en el Mirador Tec en la capital entrerriana. Estuvieron presentes del lanzamiento el piloto local Exequiel Bastidas, quien será uno de los animadores de la Clase 2 de la categoría espectáculo, el presidente del CVE, Omar Gurí Martínez, el Secretario de Comunicación de Entre Ríos, Sergio Kneteman sec. y el presidente del ente mixto de Turismo de entre Ríos, Jorge Satto.

La satisfacción de Omar el Gurí Martínez, presidente del CVE

“Nuevamente el Turismo Nacional elige al autódromo de Paraná para el inicio de sus actividades. Desde el Club de Volantes Entrerrianos venimos haciendo un trabajo espectacular, con mucho sacrificio para garantizar la presencia de las categorías más importantes del automovilismo Argentino”, relató el Gurí Martínez, en rueda de prensa.

“Esperamos la visita de mucha gente, con todas las actividades que tendrá la ciudad y la provincia, y para que el TN tenga un buen arranque de temporada, y ofrezca un buen espectáculo para todos los fierreros. Para eso estamos trabajando en eso con toda la comisión, y esperando de que los pilotos entrerrianos tengan un buen desempeño y que sean un buen año para el deporte”, añadió el titular del CVE.

Presentación Turismo Nacional UNO / Delfina Silva

Exequiel Bastidas, el representante local de la primera fecha del TN

Por su parte, Exequiel Bastidas, uno de los pilotos locales que estará en el trazado ubicado en Sauce Montrull, indicó: “Estoy feliz de arrancar la temporada de local y obviamente con las mejores expectativas para tener un gran fin de semana, y poder ser competitivo, que es el objetivo. Quiero invitarlos a todos para que presencian un lindo evento y puedan vivir la experiencia del Turismo Nacional en Paraná, que sin duda la van a pasar muy bien”, afirmó Bastidas.

En esta temporada el piloto paranaense formará parte del torneo en la Clase 2 del TN. “Competiré con un auto cero kilómetros, un Toyota Yaris del Bucci Racing. El próximo miércoles y probaremos el auto en pista por primera vez en Paraná. Esperemos que esté todo acomodado para el arranque del campeonato. Como dije anteriormente estoy con las mejores expectativas y con el objetivo de pelear por el campeonato desde la primera fecha”, aspiró, con las mejores vibras.

Por otro lado, Bastidas indicó que el Turismo Nacional es la categoría que ofrece el mejor espectáculo del automovilismo argentino. “Sin dudas que el nivel de espectáculo que tiene el Turismo Nacional no lo tiene otra categoría. Por eso invito a que puedan presenciar esta competencia porque el espectáculo estará garantizado tanto en la Clase 2 como en la Clase 3”, aseveró.

Autódromo Ciudad de Paraná (1).jpeg Paraná recibe al Turismo Carretera con una grilla de 50 pilotos. Foto: Gentileza/Juan Iribarren

Un fin de semana con varias ofertas en Paraná

Esta propuesta deportiva coincidirá con la realización de 35° edición la Fiesta Nacional del Mate. “Paraná tiene estructura y público para tranquilamente soportar y hacer convivir estos dos eventos que se complementan en cuanto a sus horarios, en cuanto a los gustos. Uno es una prueba deportiva, otro es una actividad cultural, recreativa, gastronómica. Las dos propuestas requiere de una estructura de servicios que es en lo que trabajamos desde todos los sectores del gobierno para generar prestaciones de servicios de calidad, y asegurar a quien nos visita la tranquilidad y la seguridad, que es una de las cosas que más queremos vender en la provincia de Entre Ríos”, aseveró Jorge Satto.

En otro orden, el presidente del ente mixto de Entre Ríos enumeró las estructuras que tiene la provincia para que los apasionados por el deporte motor puedan disfrutar de estas propuestas. “Esta competencia será la primera fecha del Turismo Nacional. El TC siempre visita la provincia. De hecho Entre Ríos llegó a tener tres fechas en el calendario. La provincia está bien posicionada por la cercanía que es un punto a favor, pero hay que saber explotarlo. La estructura de servicios, la calidad de la prestación y el calor de su gente hacen que esto sea posible”, concluyó.