Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

El 7 y 8 de febrero el Turismo Nacional llega a Paraná, donde iniciará su temporada 2026. Sigue la venta de entradas anticipadas.

Solo quedan días para lo que será la apertura de campeonato del Turismo Nacional en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, donde se espera con gran expectativa la llegada de las clases 2 y 3.

La organización dispuso en venta las entradas anticipadas para esta competencia, establecidas en 25 mil pesos (Generales) y 45 mil pesos (Boxes), las cuales podrán adquirirse en el portal Ticket Motor, ingresando al siguiente link: https://ticket-motor.actc.org.ar/evento/tn-apat-parana-fecha-1-2026-02-06.

El último antecedente en Paraná

La última realización del TN en Paraná data del 23 de febrero de 2025, cuando Renzo Blotta y Alfonso Domenech vencieron en las pruebas finales celebradas en el trazado entrerriano. Para el piloto sureño, integrante de Ale Bucci Racing, significaba su tercera victoria en TN Clase 2, primera con atención del equipo santafesino a los mandos del Toyota Etios que utilizó Thiago Martínez en el año 2024.

Quien se ubicó en el tercer puesto del Campeonato 2025 encabezó el podio de la prueba final que completaron Sebastián Pérez y Gonzalo Antolin. Previamente, Renzo Blotta, Sebastián Pérez y Bautista Damiani ganaban en las series clasificatorias. En tanto, Joaquín Cafaro se erigía como el primer poleman de la temporada a bordo del Toyota Etios atendido por GR Competición.

Por su parte, Alfonso Domenech debió esperar 48 horas para validar su condición de vencedor en la Clase 3, dado que aquella clasificación oficial había quedado en suspenso por verificación deportiva. El campeón 2024 de TN Clase 3, también autor de la pole position en esta competencia, comenzaba con una victoria su temporada, mientras que José Manuel Urcera y Julián Santero completaban el podio final. El vencedor y su escolta en la prueba final vencían en la primera y segunda serie, mientras que Facundo Chapur hacía lo propio en la tercera cronometrada.

Joel Gassmann sigue en el mismo equipo

La reciente confirmación que mantiene el vínculo entre Joel Gassmann y la Scudería Philagro JT extiende un año más esta unión que comenzó en el campeonato 2020, desde entonces inalterable, generándose un factor poco común en los proyectos deportivos acerca de la permanencia, en tiempo extendido, de un piloto dentro de un equipo.

JOel Gassmann.jpg Joel Gassmann sigue con Jerónimo Teti.

Desde aquel momento, un total de 68 competencias disputó el piloto de Crespo a bordo de un Chevrolet Cruze, ganando cinco pruebas finales. “Estoy cómodo, estoy en un equipo que me hace sentir parte, me escuchan, puedo opinar, exigir, y desde el primer día me hicieron sentir parte. Todo el equipo forma parte de un círculo íntimo del cual soy parte del primer día”, expresó quien se mantiene entre los diez mejores del campeonato de TN Clase 3 desde hace cuatro años.

“Me siento escuchado, me permiten competir a primer nivel. El automovilismo es un hobby para mí y por eso no quiero ir a padecer cada carrera, quiero pasarla bien, divertirme y ser competitivo. Todo eso lo encontré en el equipo de Jerónimo Teti, que encima, además de ser una excelente persona tanto el cómo su familia, formó literalmente un equipazo. Esa es la frutilla del postre”, reconoció el piloto entrerriano.