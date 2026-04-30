APB: Talleres se quedó con el clásico barrial

Derrotó a Quique 81 a 66 en uno de los adelantos de la octava fecha del Torneo Apertura de la APB. Ciclista volvió al triunfo al superar a Paracao 63 a 57.

La octava fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) comenzó con dos encuentros que dejaron movimientos importantes en la parte alta de la tabla. Talleres se quedó con el clásico barrial ante Quique y Ciclista recuperó rápidamente la sonrisa para seguir mirando a todos desde arriba.

En el estadio Guillermo Gaya, el Rojo ratificó su gran presente y se adueñó de uno de los partidos más esperados de la jornada. Talleres venció a Quique por 81 a 66, sumó su sexta victoria y quedó como escolta inmediato del líder, consolidando su candidatura en el certamen.

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Ciclista volvió al triunfo y sigue en la cima

Tras sus últimos tropiezos, el Verde reaccionó en el Gigante del Sur con un trabajado triunfo sobre Paracao por 63 a 57. El equipo de calle Santiago del Estero volvió a mostrar solidez en un juego cerrado y conserva el liderazgo del campeonato con récord de 6 triunfos y 2 derrotas.

La octava fecha de la APB continúa este jueves

La fecha continuará el jueves con cuatro encuentros. A las 21, Olimpia y Echagüe protagonizarán otro de los grandes clásicos de la ciudad en el estadio Humberto Pietranera. El duelo entre dos históricos siempre genera expectativas especiales, y en esta ocasión encuentra al Azulgrana buscando consolidarse en la parte alta, mientras el Negro pretende dar un paso adelante.

Desde las 21.30, Patronato recibirá a Sionista en un partido importante para ambos en su intención de ganar regularidad. En el Antonio Zorzet, Recreativo será local frente a Unión de Crespo, en un cruce con puntos valiosos para seguir escalando. En simultáneo, San Martín se medirá con Estudiantes en el complejo Quico Básquet, donde el CAE procurará mantenerse en el lote de vanguardia.

Rowing tendrá jornada libre.

Posiciones del Torneo Apertura

Ciclista 14 (6-2)

Talleres 13 (6-1)

Olimpia 10 (4-2)

Estudiantes 10 (4-2)

Sionista 9 (3-3)

Quique 9 (3-3)

Unión 8 (3-2)

Echagüe 8 (2-4)

Patronato 8 (2-4)

Paracao 8 (2-4)

Rowing 7 (1-5)

San Martín 7 (1-5)

Recreativo 6 (2-2)