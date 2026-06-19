Deudas de las familias: la mora bancaria volvió a crecer y marcó un récord en más de 20 años

La mora bancaria creció un 12,1% en abril y las deudas de las familias marcó un récord en más de 20 años. Además, se triplicó en el último año.

La mora bancaria creció un 12,1% en abril y las deudas de las familias marcó un récord en más de 20 años.

La mora de los préstamos bancarios a las familias alcanzó al 12,1% de los créditos en abril y anotó un nuevo máximo en más de 20 años. Además, se triplicó en el último año y creció medio punto en comparación con marzo. Según estimaciones privadas, la cifra de personas con algún crédito en situación irregular ya supera los 5,3 millones.

De acuerdo con el último Informe sobre Bancos elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el porcentaje de financiamiento al sector privado en situación de atraso llegó al 7,3% en el cuarto mes del año. Esto representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales frente a marzo y de 5,1 puntos en comparación con abril de 2025.

El aumento de la morosidad se observó en todos los tipos de entidades financieras, siendo más pronunciado en los préstamos otorgados a familias, donde el índice subió 0,5 puntos en solo un mes y 8,3 unidades porcentuales respecto al índice del cuarto mes del año pasado.

En cuanto a la irregularidad de la cartera en las empresas, se incrementó 0,2 p.p. en el mes, hasta totalizar 3,3% en abril (+2,4 p.p. i.a.).

“En los últimos meses viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento del ratio de irregularidad del crédito los hogares. Este desempeño recoge principalmente el efecto de la evolución de la cartera en situación irregular (numerador), cuyo crecimiento real viene atemperándose gradualmente”, subrayó el informe del BCRA.

En tanto, el segmento de crédito dirigido a hogares muestra 18 incrementos mensuales consecutivos en la tasa de morosidad, alcanzando niveles que no se registraban desde 2004. En octubre de 2024, la morosidad era de solo 2,5%, valor que se multiplicó casi por cinco en los últimos dieciocho meses, pese a que el Producto Bruto Interno (PBI) mantuvo su crecimiento en ese lapso.

Otras aspectos destacados

En cuanto a la evolución de la mora en cada línea, los préstamos personales tocaron el 14,9%, lo que refleja una suba de 0,5 puntos porcentuales frente al mes anterior. En los créditos hipotecarios, el índice de irregularidad se ubicó en 1,5%, tras subir 0,1 punto porcentual.

Las líneas prendarias registraron un nivel de mora del 7,3%, con una suba de 0,3 puntos. En tarjetas de crédito, la morosidad llegó al 12,5%, mostrando una variación mensual de 0,7 puntos porcentuales respecto a marzo.

En abril, la proporción de familias con deudas impagas en entidades no financieras también subió, alcanzando el 31,5%, frente al 30,7% registrado en marzo y se acopla al fenómeno que se advierte en los bancos.