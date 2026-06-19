Brasil goleó 3-0 a Haití y quedó líder en el Grupo C del Mundial 2026

Brasil logró su primera victoria en la Copa del Mundo ante el combinado de Concacaf y alcanzó los cuatro puntos en el arranque del certamen.

Brasil completó su primera victoria en el Mundial 2026 al imponerse con tranquilidad por 3-0 sobre Haití en Filadelfia. La Verdeamarela se asentó como líder del Grupo C gracias a los goles de Matheus Cunha —por duplicado— y Vinícius Júnior en la primera etapa. El combinado caribeño ya quedó eliminado de la Copa del Mundo.

La selección conducida por Carlo Ancelotti dominó el encuentro de principio a fin. Más allá de que el equipo de Concacaf no pasó grandes sobresaltos en los primeros compases del duelo, la Scratch controló la posesión de la pelota ante un rival que se replegó sobre su propio campo. Haití buscó equiparar el desarrollo con una marca férrea en cada pelota dividida, pero su defensa sufrió excesivamente en cada balón largo de los sudamericanos. A todo esto se sumaron múltiples pérdidas en la mitad de la cancha que los sudamericanos lograron capitalizar.

Con este panorama, Brasil abrió el marcador a los 22 minutos. Tras una buena jugada de Vinícius Júnior, un despeje dentro del área por parte de Hannes Delcroix rebotó en Matheus Cunha para estampar el 1-0. Desde entonces, la Verdeamarela acentuó el dominio en el terreno de juego pese a las arremetidas esporádicas de los haitianos. Tras una recuperación en campo rival, el extremo del Real Madrid habilitó al atacante del Manchester United, quien definió con un potente disparo para poner el 2-0.

La mala noticia de la noche para Brasil pasó por la salida de Raphinha por una molestia física a los 38 minutos del primer tiempo. Haití nunca pudo resolver los problemas de los pases a las espaldas de los centrales y, en la última jugada de la primera etapa, Lucas Paquetá rompió la defensa de Haití con un pase elevado para dejar a Vinícius solo contra el arquero: el atacante del Real Madrid definió entre las piernas de Johny Placide para el 3-0.

El desarrollo del complemento fue considerablemente lento en comparación con el primer tiempo. Brasil gestionó los esfuerzos al manejar la pelota sin mucha profundidad, mientras que Haití expuso sus falencias a la hora de generar peligro en el arco rival. Incluso, la Verdeamarela no presionó para recuperar el balón y le permitió al equipo de Sebastien Migné manejarlo en varios lapsos de la segunda etapa.

Durante la baja tensión de Brasil en la última media hora de partido, Endrick, joven delantero de 19 años que está llamado a ser la gran figura del futuro de la selección, debutó de forma oficial en una Copa del Mundo y marcó un gol que fue anulado por fuera de juego. La pasividad en el juego del equipo de Ancelotti repercutió en que ambos equipos tengan chances de convertir, aunque el duelo terminó 3-0.

Lo que viene para Brasil y para Haití

Antes del choque entre Brasil y Haití, Marruecos se impuso por 1-0 sobre Escocia gracias al gol de Ismael Saibari. De esta manera, la Verdeamarela y los africanos, que empataron 1-1 en el debut, comparten la cima del Grupo C con cuatro unidades. La zona se definirá el próximo miércoles 24 de junio a las 19:00 (hora argentina): los dirigidos por Carlo Ancelotti se enfrentarán con los europeos en Miami, mientras que Los Leones harán lo propio con el combinado de Concacaf en Atlanta.