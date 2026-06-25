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Mundial 2026: Paraguay y Australia buscan el segundo puesto del Grupo D

Por la tercera fecha del Mundial 2026, sudamericanos y oceánicos se miden desde las 23 en San Francisco. El otro partido de la zona es Estados Unidos y Turquía.

25 de junio 2026 · 12:58hs
Tras caer en el debut del Mundial 2026

Tras caer en el debut del Mundial 2026, los Guaraníes van por la clasificación.

Paraguay y Australia jugarán desde las 23 en el Levi’s Stadium de San Francisco, con el arbitraje del francés Clément Turpin, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. El cruce llegará con los dos equipos igualados en la necesidad de sumar para sostener sus aspiraciones en la zona.

Paraguay viene de caer 4-1 ante Estados Unidos y vencer 1-0 a Turquía, mientras que Australia debutó con triunfo 2-0 frente a Turquía y después perdió 2-0 contra Estados Unidos.

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Ambos conjuntos están empatados con tres puntos, pero la diferencia de gol favorece a los oceánicos. Por lo que en caso de repartir puntos esta noche, serán los Canguros los que se meterán en los 16avos de final, mientras que los Guaraníes deberán aguardar la tabla de terceros para conocer su futuro.

Estados Unidos y Turquía se miden para cumplir

Paralelamente se jugará Estados Unidos, ya clasificado como líder del grupo, se medirá ante el ya eliminado Turquía. El partido será en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con el arbitraje del argelino Mustapha Ghorbal.

Mundial 2026 Paraguay Estados Unidos Australia
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