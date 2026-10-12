Uno Entre Rios | Ovación | Pancho Ramírez

Pancho Ramírez se consagró en el Campeonato Entrerriano de Selecciones Juveniles

Pancho Ramírez festejó en el certamen que se disputó en Paraná, tras vencer en el encuentro decisivo por 73-67 al combinado anfitrión. También jugó Concordia.

12 de octubre 2026 · 17:23hs
Pancho Ramírez festejó en la capital entrerriana.

Prensa FBER

Pancho Ramírez festejó en la capital entrerriana.

El seleccionado de la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez se consagró en el Campeonato Entrerriano de Selecciones de Juveniles. Lo consiguió tras vencer en el encuentro decisivo por 73-67 al elenco de Paraná, en el estadio Raúl Bibi Gómez del Club Atlético Talleres, en la capital provincial.

El certamen fue organizado por la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF) y fiscalizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). También participó de la competencia la selección de la Asociación de Concordia.

Después de un primer tiempo desfavorable (28-40), el conjunto de Pancho Ramírez logró sacar lo mejor de su repertorio en el complemento de la mano de Santina Cherot, gran figura de la tarde noche con 21 puntos, 14 rebotes y cuatro asistencias. Un parcial de 10-4 en los últimos cinco minutos inclinó la balanza para las dirigidas por Leonardo Domínguez.

La solvencia de Florencia Losada, autora de 12 tantos y siete recobres, y la puntería de Taina Armocida, 12 unidades y tres triples, también fueron factores claves para la consagración. En el seleccionado APBF lo mejor pasó por las manos de Joselín Chiara, con 15 puntos y 12 rebotes.

Resultados en Paraná

Paraná 101-Concordia 46

Pancho Ramírez 100-Concordia 47

Paraná 67-Pancho Ramírez 73

Pancho Ramírez Campeonato Entrerriano Paraná Básquet
Noticias relacionadas
Joel Gassmann se retrasó en la serie y pudo avanzar algunas posiciones en la prueba final.

Joel Gassmann se lamentó por su paso en Mendoza

Nahuel Zanandrea fue el ganador de la carrera final de Clase 3 en Concepción del Uruguay.

En Concepción del Uruguay hubo ganadores millonarios

Catalina Borrero Müller anotó 80 puntos en el certamen.

Catalina Borrero Müller en el equipo ideal del Sudamericano U19

gonzalo salega: jugamos una final y merecidamente nos quedamos con los tres puntos

Gonzalo Salega: "Jugamos una final y merecidamente nos quedamos con los tres puntos"

Ver comentarios

Lo último

Lanús derrotó a Vélez y sueña con ingresar a puestos de copas

Lanús derrotó a Vélez y sueña con ingresar a puestos de copas

Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

Joel Gassmann se lamentó por su paso en Mendoza

Joel Gassmann se lamentó por su paso en Mendoza

Ultimo Momento
Lanús derrotó a Vélez y sueña con ingresar a puestos de copas

Lanús derrotó a Vélez y sueña con ingresar a puestos de copas

Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

Joel Gassmann se lamentó por su paso en Mendoza

Joel Gassmann se lamentó por su paso en Mendoza

En Concepción del Uruguay hubo ganadores millonarios

En Concepción del Uruguay hubo ganadores millonarios

Fin de semana largo: viajaron cerca de 1.500.000 personas, pero el impacto económico cayó

Fin de semana largo: viajaron cerca de 1.500.000 personas, pero el impacto económico cayó

Policiales
Concordia: incendio destruyó dos vehículos de alta gama

Concordia: incendio destruyó dos vehículos de alta gama

Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Caseros: investigan a un hombre por dispararle a un perro y atropellarlo con una camioneta

Caseros: investigan a un hombre por dispararle a un perro y atropellarlo con una camioneta

Ruta 14: secuestraron más de 38.000 pastillas ocultas en un auto que iba de Brasil a Córdoba

Ruta 14: secuestraron más de 38.000 pastillas ocultas en un auto que iba de Brasil a Córdoba

Caso Airaldi: dos penitenciarios fueron apartados de sus funciones en la UP9

Caso Airaldi: dos penitenciarios fueron apartados de sus funciones en la UP9

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Conicet destaca experiencias de Entre Ríos en la prevención del cáncer de cuello de útero

El Conicet destaca experiencias de Entre Ríos en la prevención del cáncer de cuello de útero

Preocupa la crecida del río Uruguay en Entre Ríos y cierran circuitos en las Cataratas

Preocupa la crecida del río Uruguay en Entre Ríos y cierran circuitos en las Cataratas

El salón Don Marcos fue clausurado preventivamente tras la muerte de un hombre

El salón Don Marcos fue clausurado preventivamente tras la muerte de un hombre

Gualeguaychú abre la convocatoria para el Pre Cosquín 2027

Gualeguaychú abre la convocatoria para el Pre Cosquín 2027

El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición en Paraná

El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición en Paraná

Dejanos tu comentario