El Club Del Progreso realizará un torneo de ajedrez solidario

A beneficio de Suma de Voluntades, el Club Del Progreso realizará una competencia de ajedrez este sábado en su sede a partir de las 16.

La segunda edición de la competencia de ajedrez se disputará el sábado 21 de noviembre, desde las 16, en el Club Del Progreso . La inscripción tendrá un valor de $5.000 y se solicita la donación de alimentos no perecederos. También habrá recepción de donaciones para quienes quieran colaborar sin participar del torneo.

El Club Del Progreso de Paraná organizará la segunda edición de su torneo de ajedrez solidario, una iniciativa que busca combinar la actividad deportiva con una acción de acompañamiento a quienes más lo necesitan. En esta oportunidad, lo recaudado y las donaciones serán destinadas a Suma de Voluntades, la organización que trabaja con personas en situación de vulnerabilidad.

La competencia se desarrollará el sábado 21 de noviembre, a partir de las 16, en la sede de la institución, ubicada en Urquiza 1136. El certamen se jugará bajo el sistema suizo, a seis rondas, con un ritmo de cinco minutos más tres segundos de incremento por jugada. El valor de la inscripción será de $5.000 y se solicita también la colaboración con alimentos no perecederos.

Carlos Carrere, tesorero del Club, explicó que la propuesta forma parte de las actividades que la institución organiza cada año al finalizar el ciclo de ajedrez. En esta oportunidad, la iniciativa tendrá como destinataria a Suma de Voluntades.

"Más allá de los ajedrecistas, toda la gente de Paraná que quiera colaborar puede acercarse. El club va a estar abierto para aquellos que quieran donar algo", señaló Carrere en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), quien remarcó que no es necesario participar de la competencia para sumarse a la campaña solidaria.

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Ajedrez

La primera edición del torneo tuvo una respuesta importante de la comunidad. Según recordó el dirigente, participaron más de 30 ajedrecistas y la convocatoria permitió reunir una gran cantidad de alimentos no perecederos.

"Llenamos una camioneta hasta el tope de alimentos", recordó Carrere sobre aquella experiencia. Con ese antecedente, la expectativa para este año es superar lo conseguido y ampliar la cantidad de donaciones.

La propuesta, por lo tanto, está abierta tanto a los aficionados al ajedrez como a los vecinos que simplemente quieran acercar alimentos y colaborar con la organización beneficiaria. Desde el Club Del Progreso destacaron la importancia de sumar voluntades para acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

Suma de Voluntades dio cuenta de que hoy existe una gran demanda de ayuda. Gentileza: Suma de Voluntades

Un club con más de un siglo de historia

Durante la entrevista, Carrere también repasó la actualidad de la institución, que tiene una extensa trayectoria en la capital entrerriana. El Club Del Progreso fue fundado el 2 de abril de 1914 y mantiene una variada propuesta de actividades para sus socios y la comunidad.

El billar y el ajedrez son dos de sus disciplinas principales. Además, se desarrollan clases de dibujo, tango, kickboxing, salsa y folclore. Según explicó el tesorero a UNO, todas estas actividades son gratuitas.

Actualmente, la institución cuenta con 68 socios y una cuota societaria de $15.000. La comisión directiva está integrada por 20 personas y es presidida por José Piedrabuena, quienes trabajan para sostener el funcionamiento del club y sus diferentes propuestas.

Carrere reconoció que se trata de una institución con recursos económicos limitados, pese a estar ubicada en una zona céntrica de Paraná, pero destacó el compromiso de quienes forman parte de ella.