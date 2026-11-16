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Liga Femenina: Rocamora aseguró su lugar en los playoffs

En su último partido como local en la fase Regular de la Liga Femenina Las Rojas derrotaron 93 a 74 a Deportivo Chañares.

16 de noviembre 2026 · 12:41hs
Liga Femenina: Rocamora aseguró su lugar en los playoffs

Prensa Tomás de Rocamora

Tomás de Rocamora cerró su participación como local en la Fase Regular de la Liga Femenina con una nueva victoria. En esta ocasión Las Rojas derrotaron 93 a 74 a Deportivo Chañares en el estadio Julio César Paccagnella. Este triunfo le permitió a las dirigidas por Sabrina Scévola inscribir su nombre en la instancia de playoffs.

Florencia Losada fue la mejor de la noche con 14 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 4 recuperos. Paula Santini terminó como goleadora con 20 unidades, 15 sumó Antonella González y 13 Tania Armocida. Las Rojas terminaron con 14/29 en triples.

Brisa Pérez López finalizó en lo más alto de la visita con 13 unidades, 6 tableros y 5 pases gol. Macarena Galíndez aportó 11 puntos al igual que Maitena Vázquez.

Rocamora se despidió de su casa con otro éxito

Rocamora tuvo un primer tiempo contundente, de la mano de su capitana Antonella González, que en el día de su cumpleaños número 36 jugó muy bien y con dos tremendos parciales (28-17 y 27-13), el local se fue al descanso largo con una ventaja casi indescontable (55-30).

El segundo cuarto fue el más determinante porque Antu González clavó tres triples. Los tiros de larga distancia fueron claves en este pasaje porque el local había anotado uno solo hasta ahí y terminó con 7/17. La visita pudo hacer poco, las internas Stefanía Lucero y Marilina Banegas fueron las destacadas de la visita.

Una gran irrupción en el juego de Taina Armocida, también con tres triples en el tercer cuarto, ayudó a que Rocamora asegure prácticamente el resultado. Al último intervalo se marcharon 77-45.

Rocamora bajó la intensidad en el último tramo y en Chañares empezaron a llegar los triples que no se dieron en el primer tiempo. Además, creció la presencia en la pintura de Janet Banegas y las cordobesas lideraron el parcial aunque no les alcanzó.

Como sigue el camino de Las Rojas en la Liga Femenina

Rocamora disputará los últimos cuatro encuentros de la Fase Regular en condición de visitante. Sus próximos compromiso será el fin de semana en Córdoba. El sábado 21 visitará a Hindú Club. El día siguiente enfrentará a Instituto.

El 4 de diciembre se presentará en San Luis donde visitará a Sociedad Española. Mientras que el sábado 5 de diciembre enfrentará a San José, en Mendoza.

Liga Femenina Rocamora Playoffs
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