Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Rowing informó la convocatoria del joven jugador a la Concentración Nacional Sub 19, en el marco del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos.

31 de diciembre 2025 · 17:50hs
El Paraná Rowing Club informó con orgullo la convocatoria de Genaro Molteni a la Concentración Nacional Sub 19, en el marco del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos que impulsa la Confederación Argentina de Hockey (CAH).

La citación representa un importante reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el compromiso que el joven deportista viene demostrando a lo largo de su formación, consolidándose como una de las promesas del hockey nacional. Su presente deportivo es el resultado de años de trabajo, disciplina y dedicación, tanto en los entrenamientos cotidianos como en la competencia.

Desde la institución remarcaron la importancia de este tipo de convocatorias, que no solo ponen en valor el desempeño individual del jugador, sino también el trabajo integral que se realiza en las divisiones formativas del club, apostando al desarrollo humano y deportivo de sus atletas.

El Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos tiene como objetivo identificar y potenciar a jóvenes jugadores con proyección, brindándoles herramientas y experiencias de alto nivel que contribuyan a su crecimiento dentro del hockey argentino.

