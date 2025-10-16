El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca Juniors hasta 2029, tras formarse en el club desde 2019 y brillar en inferiores.

El joven futbolista concordiense Miguel Ventos selló esta semana su primer contrato profesional con Boca Juniors, uno de los clubes más importantes del país. El vínculo lo unirá a la institución Xeneize hasta diciembre de 2029, consolidando su lugar como una de las grandes promesas surgidas de las divisiones juveniles del club.

Ventos, de 20 años, comenzó su carrera en Ferro de Concordia, su ciudad natal, y en 2019 fue reclutado por el club de La Ribera. Desde entonces, formó parte de las divisiones formativas de Boca, viviendo en la pensión del predio que el club posee en Ezeiza. Su crecimiento futbolístico fue constante, destacándose por su compromiso y rendimiento, lo que le valió esta oportunidad en el plantel profesional.

La firma del contrato representa un importante paso en su carrera y un motivo de orgullo para el fútbol de Concordia, que vuelve a tener presencia en el ámbito profesional. Cabe recordar que otro jugador de la ciudad, Walter Bou, también tuvo su paso por Boca Juniors y llegó a debutar en Primera División.

Miguel proviene de una familia profundamente ligada al fútbol. Es el menor de tres hermanos futbolistas: Hugo, quien también pasó por las inferiores de Boca, y Manuel, quien realizó formación en River Plate. Ambos actualmente compiten en la Liga Concordiense de Fútbol, defendiendo los colores del Club Comunicaciones de Concordia.

Con esta firma, Boca Juniors apuesta al futuro y refuerza su política de promover talentos surgidos de sus divisiones inferiores, mientras que Concordia suma un nuevo embajador deportivo en el fútbol grande de la Argentina.