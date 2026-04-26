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Este lunes sale el álbum del Mundial 2026 de Panini

La nueva colección oficial del Mundial se perfila como la más ambiciosa hasta la fecha, con un aumento notable en la cantidad de selecciones incluidas.

26 de abril 2026 · 21:04hs
El álbum del Mundial 2026 sale este lunes: precios y todo lo que tenés que saber

El álbum del Mundial 2026 sale este lunes: precios y todo lo que tenés que saber

La emoción ya se palpa en el ambiente: a menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo, los coleccionistas argentinos podrán calmar la ansiedad con el álbum oficial del Mundial 2026. Panini confirmó la fecha de lanzamiento y los precios para la Argentina, y las noticias son vibrantes para los fanáticos del coleccionismo.

La gran novedad: el álbum del Mundial 2026 en la Argentina saldrá a la venta este lunes. Se espera que, entre los últimos días de abril y los primeros de mayo, ya esté disponible en todos los kioscos del país. Una oportunidad ideal para adelantarse y empezar a intercambiar figuritas antes del comienzo del torneo.

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Precio del álbum del Mundial y de los sobres

Panini informó que la versión tapa blanda del álbum tendrá un precio de 15.000 pesos. Por su parte, cada paquete —que esta vez traerá siete figuritas en lugar de las cinco habituales, con la posibilidad de encontrar una octava sorpresa en algunos— costará 2.000 pesos. Un formato pensado para acelerar el coleccionismo y mantener la ilusión con sobres más generosos.

Un álbum histórico: tamaño y cantidad de figuritas

La Copa del Mundo 2026 será la más grande en número de participantes con 48 selecciones, y eso se verá reflejado en el álbum: será el más grande de la historia, con 112 páginas y un impresionante total de 980 figuritas. Una propuesta monumental para completar y una excusa perfecta para reunirse a intercambiar, jugar y celebrar el fútbol.

Mundial Álbum Mundial 2026
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