La intendenta de Paraná, Rosario Romero, expuso en Tucumán en lo que fue el encuentro de la Red de Municipios frente al Cambio Climático.

Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero , participó en la ciudad de San Miguel de Tucumán de la VIII Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.

Se trata de un ámbito que reúne a gobiernos locales de todo el país y promueve políticas públicas vinculadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, el acceso a financiamiento internacional y la planificación sostenible de las ciudades.

Rosario Romero, en la Red de Municipios frente al Cambio Climático

El encuentro reunió a intendentes, funcionarios nacionales y provinciales, especialistas y delegaciones internacionales de Chile, Paraguay y Portugal, y se consolida como uno de los principales espacios de articulación ambiental a nivel local.

La jornada inaugural fue encabezada por la intendenta anfitriona, Rossana Chahla, junto al gobernador Osvaldo Jaldo, y contó con la participación de autoridades legislativas, representantes del gabinete nacional y referentes de organismos vinculados al desarrollo sostenible.

En ese marco, Romero presentó el modelo de gestión de su administración: “La sostenibilidad no es un área: atraviesa toda la gestión. Se traduce en obras, servicios y decisiones, y mejora la calidad de vida y reduce costos”.

En el plano energético, Romero destacó la construcción de un parque fotovoltaico de 10.000 paneles con una producción de 18 GWh por año, y la reconversión total del alumbrado público a tecnología LED. En ese sentido, precisó: “Tenemos más de 6.000 luminarias instaladas, con un 50 % de ahorro energético”.

Sobre movilidad urbana, la intendenta de la capital entrerriana detalló la incorporación de 77 unidades nuevas de transporte público de cero kilómetros y señaló que “el 20% de la flota ya funciona a gas”. Además, destacó la modernización del sistema de pago —con SUBE, QR y billeteras virtuales— y la puesta en marcha de un sistema de bicicletas públicas.

Más expresiones de la intendenta

Por otro lado, explicó la intervención en el Arroyo Las Viejas: “Trabajamos sobre 1.600 metros de cuenca con un sistema de tratamiento que incluye rejas, sedimentación y filtro biológico para sanear el agua antes de su llegada al río”, quien subrayó que la obra “permitió, además, la recuperación del espacio público costero y la rehabilitación de la Playa Thompson”.

La mandataria también se refirió a los desafíos que enfrentan los municipios del interior: “El financiamiento sostenido, la escala en ciudades intermedias y el cambio cultural son obstáculos concretos que debemos afrontar”, reconoció, y agregó que los proyectos estratégicos vinculados al saneamiento son prioritarios en la agenda municipal.

Al cerrar su intervención, Romero aseguró que “el trabajo conjunto en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático es clave para que la sostenibilidad se convierta en una verdadera política de Estado”.