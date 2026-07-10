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España y Bélgica se enfrentan este viernes en busca del pase a semifinales

El ganador del partido entre España y Bélgica enfrentará en semifinales a Francia, que eliminó por 2 a 0 a Marruecos.

10 de julio 2026 · 15:44hs
España y Bélgica se enfrentan este viernes en busca del pase a semifinales

España y Bélgica se enfrentan este viernes en busca del pase a semifinales

España y Bélgica definirán este viernes al segundo uno de los cuatro semifinalistas del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, Estados Unidos, desde las 16.

El ganador de este partido enfrentará en semifinales a Francia, que eliminó por 2 a 0 a Marruecos.

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Recorrido

España llega como uno de los principales candidatos al título. El equipo dirigido por Luis de la Fuente viene de eliminar a Portugal por 1 a 0 en octavos de final y continúa invicto, además de destacarse por su solidez defensiva y el buen nivel de figuras como Lamine Yamal, Rodri y Mikel Oyarzabal.

Del otro lado estará una Bélgica que atraviesa un gran momento. Los Diablos Rojos eliminaron con autoridad a Estados Unidos por 4 a 1 y buscarán dar el golpe frente a uno de los favoritos. El conjunto belga cuenta con jugadores de experiencia como Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne, además del destacado presente goleador de Charles De Ketelaere.

El duelo también tiene un condimento histórico. España buscará dejar atrás el recuerdo de la eliminación sufrida ante Bélgica en los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando cayó en la definición por penales. Cuatro décadas después, la Roja intentará tomarse revancha y avanzar a las semifinales.

España Bélgica Mundial 2026 recorrido Semifinales cuartos de final
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