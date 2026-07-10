A horas del duelo frente a Suiza por los cuartos de final, el nacido en Gualeguay transmitió un mensaje de calma, autocrítica y confianza.

A horas del duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el entrerriano Lisandro Martínez dejó en claro cuál es el enfoque de la Selección Argentina. El defensor nacido en Gualeguay participó este viernes de la conferencia de prensa en Kansas City y transmitió un mensaje de calma, autocrítica y confianza de cara a un partido que puede depositar a la Albiceleste entre los cuatro mejores del certamen.

Una de las voces de mayor peso dentro del plantel campeón del mundo, el futbolista del Manchester United destacó el orgullo que siente el grupo por representar al país y la identificación que lograron construir con los hinchas durante el ciclo de Lionel Scaloni.

"Mucha emoción, mucha adrenalina y con mucho orgullo. Somos un equipo que representa muy bien a los argentinos", afirmó Licha, quien volvió a perfilarse como uno de los líderes futbolísticos y anímicos del seleccionado nacional.

Sin embargo, el central dejó en claro que la histórica remontada frente a Egipto ya forma parte del pasado. Aunque Argentina consiguió una clasificación épica, en el búnker albiceleste el foco está puesto exclusivamente en el compromiso ante Suiza, que viene de eliminar a Colombia en la definición por penales.

"No pensamos en si algún rival preocupa. Estamos pensando en Suiza y en nosotros. Tratamos de mejorar, porque siempre hay cosas, pero estamos muy centrados en el partido de Suiza", sostuvo Martínez cuando fue consultado por la posibilidad de enfrentar más adelante a potencias como Francia o España, ya instaladas en las semifinales.

El entrerriano Lisandro Martínez dejó en claro que "representan a los argentinos"

Lisandro Martínez habló en conferencia de prensa previo al duelo ante Suiza.

El entrerriano también hizo una autocrítica sobre uno de los aspectos que más inquietó al cuerpo técnico tras el encuentro con Egipto: los dos goles recibidos por la defensa argentina. Si bien el equipo reaccionó de manera extraordinaria para dar vuelta el resultado, el defensor reconoció que esas distracciones deberán corregirse para afrontar la recta final del torneo.

"Obviamente que no nos gusta que nos hagan goles. Tenemos que estar más concentrados. Teniendo una mayor concentración son goles que podemos evitar. Es mejor que pase ahora y que nos agarre con mayor concentración y con los pies más en la tierra", analizó.

Con experiencia en grandes escenarios y consolidado como una pieza clave del equipo de Scaloni, Martínez volverá a ser titular este sábado frente a Suiza, en un encuentro que puede acercar a la Selección Argentina a una nueva semifinal mundialista. El defensor entrerriano buscará aportar su liderazgo y solidez para que la Albiceleste siga alimentando el sueño de defender con éxito el título conseguido en Qatar 2022.