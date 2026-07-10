Grave vuelco en Paraná: un hombre quedó atrapado y fue rescatado por bomberos

Un hombre sufrió graves lesiones tras volcar con su Toyota Corolla en el Acceso Sur de Paraná. Quedó atrapado en el vehículo y fue rescatado.

Un hombre de 38 años resultó gravemente herido este viernes minutos antes de las 4.30 de la madrugada, tras volcar con su automóvil en Avenida de las Américas, a la altura de la intersección con Raúl Balbín, en el Acceso Sur de Paraná. La víctima quedó atrapada dentro del vehículo y debió ser rescatada por Bomberos Voluntarios.

Según informaron fuentes policiales, el conductor circulaba de norte a sur por la vía rápida de la avenida en un Toyota Corolla cuando, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo y volcó.

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Como consecuencia del impacto, el automovilista quedó con sus piernas atrapadas en el habitáculo. Personal de Bomberos Voluntarios logró liberarlo alrededor de las 4.40.

Hospitalizado

Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde los médicos diagnosticaron politraumatismos, una fractura expuesta de tobillo izquierdo y una posible fractura de tibia y peroné. El paciente fue asistido en la sala de shock y luego derivado al quirófano.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 13° y de la División Accidentología Vial de la Dirección de Policía Científica, que realizó las pericias para determinar cómo se produjo el siniestro. El tránsito estuvo cortado en el carril rápido norte-sur de la Autovía durante casi tres horas, hasta que cerca de las 7 se liberó y normalizó, publicó Ahora.